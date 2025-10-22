StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Să vedem ce putem schimba la noi, pentru a fi mai buni decât versiunea noastră de ieri”- românii pășesc, alături de Cosmin, în lumea magică a animației japoneze

Cosmin Tița (foto), din București, a găsit o formulă rară de echilibru între cultură și antreprenoriat. Absolvent de Film la UNATC, el a fondat în 2019, alături de Antonia Ivanciu, festivalul IZANAGI– Japanese Film Festival, dedicat animației japoneze. De la o singură proiecție pilot, proiectul s-a extins în nouă orașe și a devenit un reper pentru fanii animeurilor și ai cinematografiei japoneze. În jurul festivalului, cei doi antreprenori construiesc treptat un mic ecosistem cultural: de la tururi în Japonia până la viitorul magazin online IZANAGI Shop, care promite să ducă experiența mai departe și în afara sălilor de cinema.

În spatele festivalului stă o echipă mică, dar bine organizată: cei doi fonatori și câțiva colaboratori full-time se ocupă de planificare, selecția filmelor și logistică, iar pentru fiecare ediție primesc ajutor și de la voluntari. Pregătirea unui festival durează aproape un an, de la alegerea temei și contactarea distribuitorilor, până la traducerea filmelor și amenajarea spațiilor.

