StartupCafe.ro: Business Checkin. „Sunt un explorator, un deschizător de drumuri și dețin chiar o doză de vizionarism” – Veronica a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă

De peste două decenii, Veronica Toza (foto) se află la intersecția dintre drept, politici publice și mediu, într-un domeniu în care deciziile de azi modelează direct viitorul de mâine. A lucrat îndeaproape cu administrația publică și cu instituții europene, a fost implicată în momente-cheie pentru politicile de mediu din România și a contribuit la construirea cadrului legislativ privind schimbările climatice. Astăzi, ca fondatoare a Green Advisers, combină expertiza juridică cu consultanța strategică și dezvoltarea potențialului uman, oferind servicii de consultanță, studii de riscuri climatice și programe de coaching. În paralel, este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) și formator în sustenabilitate, convinsă că adaptarea la schimbările climatice începe nu numai cu politici bune, ci și cu oameni conștienți, pregătiți și rezilienți.

Veronica Toza spune că de-a lungul parcursului său profesional și antreprenorial a folosit experiențele oferite de BT Mic și BT Stup pentru a-și consolida afacerea. Finanțarea prin BT Mic i-a oferit resursele necesare pentru a pune ideile în practică, iar programele BT Stup, precum Avânt în antreprenoriat, i-au adus mentorat, sfaturi și claritate în dezvoltarea afacerii.

