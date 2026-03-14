VIDEO Incendiu masiv într-un emirat de lângă Strâmtoarea Ormuz, Iranul i-a avertizat pe toți cei din porturi să plece

Armata Iranului a avertizat sâmbătă că ea consideră porturile și docurile din Emiratele Arabe Unite drept ținte legitime și i-a îndemnat pe cei de acolo să se țină la distanță, în timp ce un incendiu masiv a izbucnit într-un port emiratez, transmit France Presse și Reuters.

„Informăm conducătorii din Emirate că Republica Islamică Iran consideră drept legitim dreptul său de a-și apăra suveranitatea națională și teritoriul prin lovirea rachetelor inamice americane situate în porturi, docuri și ascunzători ale armatei americane” din Emiratele Arabe Unite, a transmis printr-un comunicat centrul de comandă interarme Khatam al-Anbiya.

În textul difuzat de televiziunea de stat, populația este îndemnată să „evacueze” aceste zone.

Incendiu în emiratul Fujairah

Mesajul Teheranului a venit în contextul în care unele operațiuni de încărcare a petrolului au fost suspendate în emiratul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, un important centru de realimentare cu combustibil, după ce sâmbătă a izbucnit un incendiu în zonă, potrivit surselor Reuters.

Incendiul a izbucnit după ce au căzut resturi în urma interceptării unei drone, dar nu s-au înregistrat victime, a afirmat biroul de presă al emiratului. Forțele de apărare civilă se ocupă de incident pentru a stinge incendiul, a adăugat acesta.

Autoritățile nu au furnizat nicio informație cu privire la suspendarea operațiunilor.

Bloomberg News a scris anterior că unele operațiuni de încărcare a petrolului în portul Fujairah, situat dincolo de Strâmtoarea Ormuz, au fost suspendate în urma unui atac cu drone și a unui incendiu.

Imagini neconfirmate postate online sugerează că a avut loc un incendiu de amploare: