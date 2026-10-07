StartupCafe.ro: Business CheckIn. Toni își făcea mobilă acasă, într-un mic atelier. Apoi a prins curaj și a pornit o afacere 

Toni Fluture (foto), un antreprenor originar din Galați, a pus în 2021 bazele Stejarnic, un business de mobilă din lemn masiv, pornit după ce pasiunea pentru acest material și înclinația către artă s-au întâlnit cu dorința de a construi ceva pe cont propriu. Înainte de a înființa firma, antreprenorul și-a testat ideile într-un mic atelier amenajat la casa părinților. Și-a cumpărat câteva utilaje și a realizat acolo primele piese din lemn. Treptat a prins curaj să abordeze proiecte mai mari. Astăzi, Stejarnic realizează mobilă din stejar și nuc, adaptată dimensiunilor, preferințelor și spațiului în care urmează să fie integrată.

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Articol susținut de BT Stup