Stat din flancul estic al NATO, vizat de un atac cibernetic care amenința să îi lase „fără apă” un „oraș mai mare”

Polonia a dejucat un atac cibernetic care viza sistemul de apă și canalizare al unui oraș din țară, a declarat joi vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care nu a atribuit atacul, dar a menționat că este „în desfășurare” un război cibernetic cu Rusia, transmite AFP.

„În ultimul moment, am reușit să ne asigurăm că atunci când a început atacul serviciile noastre au aflat despre el și am închis totul. Am reușit să îl atenuăm”, a declarat Gawkowski pentru portalul web Onet.pl, precizând că atacul a avut loc miercuri.

„Ieri, era posibil să sfârșim într-o situație în care unul dintre orașele noastre mai mari ar fi fost lăsat fără apă”, a adăugat oficialul. El a refuzat să dezvăluie numele orașului în cauză pentru a nu „stârni emoțiile oamenilor”.

Avertismentul vicepremierului polonez

Vicepremierul Gawkowski, care este și ministru al afacerilor digitale, nu a dezvăluit nici cine au fost autorii atacului, însă într-o postare de pe platforma X a făcut referire la ostilitatea Rusiei.

„Niciun avion rusesc nu va intra în Varșovia și nici tancuri nu vor intra – în schimb, vor apărea omologii lor digitali”, a scris oficialul polonez.

„Prima etapă a unui astfel de atac ar putea implica încercări de a ne tăia de la apă, gaz și electricitate, de a paraliza comunicațiile sau de a opri logistica”, a explicat el.

Potrivit vicepremierului, Polonia, care investește masiv în zona de cybersecurity, dejoacă în prezent 99% din atacurile cibernetice.

Miercuri, procurorii au anunțat că i-au pus sub acuzare pe trei polonezi și trei bieloruși suspectați de sabotaj în numele unor „servicii de informații străine”.

În aceeași zi, potrivit premierului polonez Donald Tusk, a fost arestat un cetățean ucrainean acuzat de acte de sabotaj, „recrutat de servicii străine”.

În iulie, Tusk le-a spus reporterilor că Polonia a reținut până la acel moment 32 de persoane suspectate de „cooperare cu serviciile ruse de informații”.

Foto: Rawpixelimages, Dreamstime.com