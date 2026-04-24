Statele Unite ar putea să pedepsească Spania prin suspendarea din NATO, dezvăluie un mail al Pentagonului / Pentru britanici e considerată altă măsură

Un e-mail intern al Pentagonului a dezvăluit opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite pentru a-i pedepsi pe aliații NATO pe care îi consideră vinovați pentru lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane în războiul cu Iranul, printre care suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Opțiunile de posibile măsuri sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul al unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, de staționare și de survol – cunoscute sub numele de ABO – pentru războiul cu Iranul, a spus oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui ce conține e-mailul.

În acesta se afirmă că ABO este „baza absolută pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că variantele au circulat la nivel înalt în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a spus oficialul.

Opțiuni pentru a garanta că aliații nu sunt „tigri de carton”

Președintele Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă traficului maritim global după începerea războiului aerian pe 28 februarie.

El a declarat, de asemenea, că ia în considerare retragerea din alianță. „Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?”, a spus Trump într-un interviu din 1 aprilie pentru Reuters, ca răspuns la o întrebare privind posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Totuși, e-mailul nu sugerează ca Statele Unite să facă așa ceva, a spus oficialul. De asemenea, acesta nu propune închiderea bazelor din Europa.

Oficialul a refuzat însă să precizeze dacă opțiunile includeau o retragere a unor forțe americane din Europa, așa cum mulți se așteptau.

Solicitat să comenteze e-mailul, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce au făcut Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost alături de noi.

„Departamentul de Război se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt un tigru de carton și că își fac partea care le revine. Nu avem alte comentarii cu privire la discuțiile interne în acest sens”, a spus Wilson.

Suspendarea Spaniei din NATO ar avea un „impact simbolic semnificativ”

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a ridicat întrebări serioase cu privire la viitorul alianței vechi de 76 de ani și a stârnit o îngrijorare fără precedent că SUA ar putea să nu vină în ajutorul aliaților europeni în cazul în care aceștia ar fi atacați, potrivit a numeroși analiști și diplomați.

Marea Britanie, Franța și alte țări afirmă că aderarea la blocada navală a SUA ar echivala cu intrarea în război, dar că ar fi dispuse să contribuie la menținerea strâmtorii deschise odată ce s-ar ajunge la un armistițiu durabil sau conflictul s-ar încheia.

Însă oficialii administrației Trump au subliniat că NATO nu poate fi o stradă cu sens unic.

Aceștia și-au exprimat frustrarea față de Spania, unde guvernarea socialistă a declarat că nu va permite ca bazele sale sau spațiul său aerian să fie utilizate pentru a ataca Iranul. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Stația Navală Rota și Baza Aeriană Morón.

Opțiunile de politică prezentate în e-mail ar avea scopul de a transmite un semnal puternic aliaților NATO, cu obiectivul de a „reduce senzația europenilor privind ceea ce li se cuvine ”, a spus oficialul, rezumând conținutul e-mailului.

Opțiunea de a suspenda Spania din alianță ar avea un efect limitat asupra operațiunilor militare ale SUA, dar un impact simbolic semnificativ, susține e-mailul.

Oficialul nu a dezvăluit cum ar putea Statele Unite să procedeze pentru a suspenda Spania din alianță, iar Reuters precizează că nu a putut stabili clar dacă există un mecanism la NATO pentru a face acest lucru.

Reevaluarea sprijinului pentru „posesiunile imperiale”

Memo-ul include, de asemenea, o opțiune de a lua în considerare reevaluarea sprijinului diplomatic al SUA pentru „posesiunile imperiale” europene, precum Insulele Falkland din apropierea Argentinei.

Site-ul Departamentului de Stat precizează că insulele sunt administrate de Regatul Unit, dar sunt încă revendicate de Argentina, al cărei președinte libertarian, Javier Milei, este un aliat al lui Trump.

Marea Britanie și Argentina au purtat un scurt război în 1982 pentru aceste insule, după ce Argentina a încercat fără succes să le cucerească. Aproximativ 650 de soldați argentinieni și 255 de soldați britanici au murit înainte ca Argentina să se predea.

Trump l-a insultat în repetate rânduri pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, numindu-l laș din cauza refuzului său de a se alătura războiului Statelor Unite împotriva Iranului, afirmând că acesta „nu este un Winston Churchill” și calificând portavioanele britanice drept „jucării”.

Marea Britanie nu a acceptat inițial cererea SUA de a permite avioanelor sale să atace Iranul de pe două baze britanice, dar a fost de acord ulterior să permită misiuni defensive menite să protejeze locuitorii din regiune, inclusiv cetățenii britanici, în contextul represaliilor iraniene.