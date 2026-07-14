Noaptea de marți, Statele Unite au lovit timp de cinci ore Iranul / Anunțul lui Trump privind Ormuz, ironizat de Teheran: „20% este, evident, prea mult”

Statele Unite au desfășurat a treia noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, înainte de restabilirea, anunțată pentru marți, a blocadei navale asupra porturilor iraniene, însă președintele Donald Trump a sugerat că un acord cu Teheranul încă este „posibil”, potrivit AFP.

În cadrul unei misiuni de cinci ore, „forțele americane au lovit ținte militare” în mai multe orașe portuare din sudul Iranului, precum Bushehr și Bandar Abbas, a precizat în cursul dimineții Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

Patru explozii au fost auzite în apropierea orașului Bandar Abbas, un oraș-port din strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției de presă iraniene Irna.

Printre țintele vizate se numără „sisteme de apărare costieră, instalații de drone și rachete, precum și mijloace maritime”, potrivit Centcom, care a postat și imagini pe X.

🔴 CENTCOM completes latest wave of strikes on Iran in 'five-hour mission to degrade Iran's ability to attack commercial shipping' pic.twitter.com/9AcSlY1ByL — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 14, 2026

„Îi vom lovi puternic în această seară și îi vom lovi puternic și mâine”, a declarat luni Donald Trump într-un interviu radio. Pentru președintele american, liderii iranieni „nu pot face absolut nimic împotriva” acestor atacuri.

Blocadă asupra porturilor iraniene de marți seară

La fel ca în ziua precedentă, Gardienii Revoluției din Iran au spus că au atacat ținte în Bahrain – inclusiv o clădire cu militari americani de la baza Juffair. Sirenele de alertă fuseseră declanșate mai devreme în regat.

De asemenea Emiratele Arabe Unite au raportat atacuri cu rachete iraniene asupra a două dintre petrolierele lor în strâmtoarea Ormuz, în urma cărora a murit un membru al echipajului de origine indiană.

În ciuda acestor schimburi de lovituri, Donald Trump a considerat totuși, în fața presei la Casa Albă, că un acord cu Iranul este încă „posibil”.

Înainte de aceasta, el anunțase pe Truth Social că Statele Unite vor prelua controlul asupra strâmtorii Ormuz și că blocada porturilor iraniene va fi restabilită.

Această blocadă va intra în vigoare marți la ora 20:00 GMT (23:00 în România), potrivit armatei americane.

La fel cum Teheranul dorește să instituie o taxă pentru traversarea strâmtorii Ormuz, președintele american a declarat că dorește să perceapă, în schimbul protecției strâmtorii, „o remunerație corespunzătoare cu 20 % din valoarea încărcăturilor” care tranzitează pe cale maritimă, ceea ce contravine dreptului internațional menit să garanteze libertatea de navigație.

Trump, ironizat de ministrul iranian de externe

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi a replicat pe X: „Iranul a fost întotdeauna paznicul strâmtorii și va rămâne așa pentru totdeauna”.

Donald Trump „are perfectă dreptate. Oricine asigură trecerea în condiții de siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie remunerat”, a spus el ironic, adăugând: „20% este, evident, prea mult. Vom fi echitabili”.

Gardienii Revoluției au acuzat Statele Unite că pun în pericol aprovizionarea mondială cu petrol.

Prețurile au crescut vertiginos luni, prețul barilului de Brent din Marea Nordului, referință internațională, înregistrând o creștere de peste 9%. Marți, în jurul orei 03:00 GMT, acesta a mai crescut cu 1,32%, ajungând la 84,40 dolari.

După aproape 40 de zile de bombardamente în conflictul declanșat de atacurile israeliano-americane din 28 februarie, un armistițiu a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie, înainte de a fi ratificat pe 17 iunie printr-un protocol de acord.

Însă, de la atacurile de marți împotriva navelor care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, confruntările au reizbucnit cu o intensitate nemaiîntâlnită de câteva săptămâni, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump să declare că armistițiul este „terminat”.

Săptămâna trecută, președintele american a trimis, de altfel, o notă oficială Congresului în care indica că conflictul cu Iranul a reizbucnit,.