Dezvoltare economică firavă în trimestrul al doilea: 0,3% față de același trimestru din anul trecut. Statistica a revizuit o serie de creșteri

Pe primele 6 luni, creșterea a fost de 0,3 %, după ce în al doilea trimestru economia României a scos un chinuit 0,3%.

Cu o inflație de aproape 8% (în continuă creștere din cauza pachetelor de reforme fiscale), cu o datorie publică de 999 miliarde de lei (echivalentul a 55,8% din Produsul Intern Brut), această creștere poate fi resimțită ca o recesiune în fapt.

Tehnic, recesiunea e definită ca scăderea PIB timp de două trimestre consecutive.

Combinația dintre creștere economică slabă și inflație ridicată este periculoasă, deoarece reflectă fenomenul de „stagflație”: creșteri de prețuri fără dezvoltare economică suficientă. Stagflația reduce veniturile reale, crește sărăcia și poate duce la creșterea șomajului.

Cifra anunțată joi de INS nu este o surpriză, atât Guvernatorul BNR cât și macroeconomiștii estimau că vom avea o creștere firavă, dacă nu chiar o recesiune în perioada următoare.

INS a revizuit însă mai multe date

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel :