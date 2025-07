Statul pe telefon poate afecta interacțiunea cu copiii chiar și atunci când adulții sunt offline / Importanța timpului petrecut de părinți cu copiii

Mulți oameni încearcă să limiteze timpul petrecut pe rețelele sociale atunci când sunt cu copiii lor, însă o cercetare nouă sugerează că utilizarea social media are un efect semnificativ asupra interacțiunilor cu copiii – chiar și atunci când adulții nu se uită efectiv la ecrane, afirmă Kara Alaimo, profesoară de comunicare la Universitatea Fairleigh Dickinson, într-o analiză publicată de CNN.

Mamele care aveau obiceiul de a petrece mai mult timp pe rețelele sociale vorbeau mult mai puțin cu copiii lor atunci când se jucau cu ei decât mamele care petreceau mai puțin timp în social media, iar această diferență se menținea și atunci când nu își foloseau dispozitivele, potrivit unui studiu care va fi prezentat marți la Congresul Științific Internațional Digital Media and Developing Minds din Washington, DC.

Dacă studiile anterioare s-au concentrat pe modul în care sunt afectați copiii atunci când părinții sau tutorii lor se află în fața ecranelor, această cercetare a analizat impactul utilizării telefonului mobil asupra interacțiunilor părinte-copil chiar și atunci când părinții nu îl folosesc efectiv, a explicat Liz Robinson, doctorandă la Universitatea din Alabama din Tuscaloosa și autoarea principală a studiului.

Mamele care au folosit intens rețelele sociale au vorbit cu 29% mai puțin cu copiii lor în timp ce se jucau cu ei – fără telefoane – comparativ cu mamele a căror utilizare a rețelelor sociale a fost una scăzută. Mamele din prima categorie au utilizat rețelele sociale în medie 169 de minute pe zi, în timp ce mamele din a doua categorie le-au folosit 21 de minute pe zi.

Alte utilizări ale ecranelor, inclusiv verificarea e-mailurilor sau a vremii, nu au fost asociate cu o interacțiune părinte-copil mai mică, potrivit studiului realizat pe 65 de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, și mamele lor din Alabama.

„Adesea, mințile noastre rătăcesc care sunt în mod natural mai plăcute și știm că social media reprezintă acea experiență pentru majoritatea oamenilor”, a declarat Kris Perry, director executiv al Children and Screens: Institute of Digital Media and Child Development, o organizație non-profit care ajută copiii să ducă o viață digitală sănătoasă și totodată organizatorul Congresului științific din Washington.

Perry, care nu a fost implicat în cercetare, a explicat că rețelele sociale ne afișează conținut personalizat, care este extrem de interesant pentru noi, așa că „te face să vrei să-l experimentezi mai mult timp”.

Interacțiunea dintre părinți și copii este importantă

Indiferent de motiv, copiii au nevoie ca părinții lor să fie prezenți mental atunci când se joacă, spune Kara Alaimo în analiză.

Potrivit profesoarei universitare, unul dintre cele mai importante lucruri pe care poate să îl facă un părinte este să discute cu copiii săi tot timpul.

Învățarea limbajului este „o caracteristică majoră a dezvoltării optime a copilului” și este „dependentă de exprimarea și recepționarea limbajului de către copii de la naștere până la 18 ani”, a spus și Kris Perry.

O expunere mai mare la limbaj tinde să îmbunătățească dezvoltarea creierului copiilor, rezultatele academice, abilitățile de comunicare și limbajul, a adăugat ea.

Liz Robinson a explicat că interacțiunile pe care părinții și copiii le au atunci când se joacă sunt, de asemenea, importante pentru dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, pentru a-i ajuta să își dezvolte funcțiile executive și capacitatea de atenție, precum și să învețe cum să își regleze emoțiile.

Interacțiunea cu adulții este, de asemenea, una dintre modalitățile prin care copiii învață ce să prioritizeze. „Copiii sunt conștienți de direcția în care se uită un părinte”, a spus Robinson, „și învață ce este important. Așadar, atunci când privirea noastră se îndreaptă constant spre un dispozitiv, spre un smartphone, ei bine, le comunicăm copiilor noștri și ce este important în acel moment”.

FOTO: Vadimgozhda | Dreamstime.com