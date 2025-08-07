Sari direct la conținut
Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit. Era ultimă soră în viață a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația

Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit. Era ultimă soră în viață a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația
Steluţa Lucia Rodica Coposu Foto: Fundația Corneliu Coposu

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei „Corneliu Coposu”, a încetat din viaţă la vârsta de 92 de ani, a anunțat fundația într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, a transmits Fundația într-un mesaj semnat de președintele executiv Ion-Andrei Gherasim.

Împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis în iulie 1996 să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor care a decedat cu un an înainte.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, o descria sora sa, Flavia Bălescu Coposu

Corneliu Coposu, liderul opoziției postcomuniste

Corneliu Coposu s-a născut pe 20 mai 1914, la Bobota, Sălaj şi a murit pe 11 noiembrie 1995, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic din Bucureşti. A fost liderul opoziţiei din România postcomunistă.

Absolvent de drept şi ziarist, om de încredere al liderului naţional-ţărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deţinut politic în condiţii foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.

După Revoluţia din 1989 a reîntemeiat oficial PNŢ sub numele de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi a fost preşedinte al PNŢCD-ului între 1990 şi 1995. În această calitate, el a fondat Convenţia Democrată Română, al cărei prim preşedinte a fost. Corneliu Coposu a fost ales senator în Parlamentul României în 1992.


