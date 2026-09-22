STENOGRAME Dovada că afaceristul Răzvan Leu i-a dat bani lui Călin Georgescu. Fostul candidat i-a transferat înapoi 118.000 de lei, din contul socrului

Călin Georgescu a fost cel care inițiat și a susținut ideea obținerii unei linii de credit pentru omul de afaceri Răzvan Leu și, ulterior, a unui credit pentru recuperarea garanției de 1,1 milioane de euro, se arată în referatul DIICOT, consultat de HotNews. Nici creditul promis pentru dezvoltarea afacerii cu metale prețioase, nici cel pentru recuperarea garanției nu s-au concretizat, iar Răzvan Leu a rămas păgubit.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore de DIICOT, acuzați că au înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Procurorii cer arestarea preventivă a celor doi. Este al treilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și primul în care a fost reținut.

„Executat. Ai răbdare până mâine dimineață”

Omul de afaceri Răzvan Leu, denunțătorul lui Călin Georgescu, și nașul său, fostul ofițer Europol Ion Negoescu, le-au dezvăluit procurorilor DIICOT planul lui Călin Georgescu. Ei le-au pus la dispoziție anchetatorilor înregistrările conversațiilor purtate cu acesta, se menționează în referatul procurorilor DIICOT.

Cei doi le-au declarat procurorilor că Georgescu „este persoana care a inițiat și a susținut ideea obținerii unei linii de credit”. Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale i l-a prezentat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen. I-a spus că este o „persoană bine relaționată internațional”, „un om de afaceri foarte potent”, de „încredere foarte mare”, care poate să îi dezvolte afacerea.

În discuțiile purtate cu Răzvan Leu, Călin Georgescu se prezenta ca fiind persoana care se ocupă de soluționarea demersurilor privind obținerea creditării.

Câteva dintre mesajele transmise de Călin Georgescu lui Răzvan Leu în luna iulie 2023, perioadă în care omul de afaceri începuse să pună la îndoială planul promis:

„Mă ocup. Revin”, „Executat / ai răbdare până mâine dimineață. Îți comunic pașii, te rog”.

„Am vorbit. Se duce personal la bancă astăzi. Mă sună după-amiază, dupa 4 pm. Revin la tine ulterior”.

„Domnul Walz”

„În aceeași perioadă, Georgescu Călin și persoana vătămată Leu Răzvan Liviu discută și despre o anumită operațiune de creditare în care era implicat „dl Walz”, identificat ca fiind Alfred Andreas Scharmuller-Wals, creditare despre care Georgescu pretindea că se va concretiza, conform procurorilor:

„Primul pas îl face dl Walz. Te anunț si apoi te duci la bancă cu contractul. Așa mi-a spus”.

Promisiunea unui al doilea credit

La sfârșitul lunii iulie 2023, Georgescu îl asigura pe Răzvan Leu că își va recupera garanția în 2 august 2023. Când termenul a expirat, iar afaceristul din Buzău nu și-a primit banii, Călin Georgescu a continuat să îi transmită că „situația va fi rezolvată”, comunicându-i succesiv noi termene.

Când planurile pentru obținerea creditului de 15 milioane de euro nu au mai putut fi susținute, Georgescu a venit cu o altă strategie – un împrumut la o bancă din Elveția în contul garanției de 1,1 milioane de euro, spun procurorii.

În urma verificărilor, DIICOT a identificat un contract de creditare din data de 19.07.2023 dintre Mercando Green Technology AG din Elveția, în calitate de împrumutător și SC Real Concrete Land SRL, reprezentată de Răzvan Leu, în calitate de împrumutat. Obiectul contractului – acordarea cu titlu de împrumut fără dobândă a sumei de 1.125.000 euro.

Și acest demers a eșuat, omul de afaceri Răzvan Leu rămânând păgubit.



„Din conversațiile purtate rezultă că, în vederea soluționării situației, numitul Georgescu Călin a procedat la punerea persoanei vătămate Leu Răzvan Liviu în legătură cu o altă persoană, respectiv cu Croitoru Vasile, persoană care poate contribui la rezolvarea situației”, precizează procurorii în referat.

„Buna ziua. A dat Vasile semn. A înțeles.! Are să vă contacteze el direct. Este la Iași, unde fratele soției lui este în comă avansată. Noi vorbim mâine dimineață. Multumesc”, îi scria Călin Georgescu lui Răzvan Leu în 3 septembrie 2023.

„Împrumut” din contul socrului lui Călin Georgescu

Conversațiile dintre Georgescu și Leu arată că aceștia stabileau frecvent întâlniri, în care au fost purtate discuții ori făcute demersuri în legătură cu situația financiară și cu soluționarea acesteia.



În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar garanția nu a fost restituită, în 6 octombrie 2023 Răzvan Leu i-a comunicat lui Georgescu un cont bancar în care i-a cerut să facă plata.

Omului de afaceri i-a fost transferată suma de 118.000 lei din contul socrului lui Călin Georgescu, la rubrica „detalii tranzacție” fiind menționat „împrumut”.

Aceasta a fost singura sumă pe care afaceristul din Buzău a reușit să o recupereze de la Călin Georgescu.