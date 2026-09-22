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Actualitate

STENOGRAME Dovada că afaceristul Răzvan Leu i-a dat bani lui Călin Georgescu. Fostul candidat i-a transferat înapoi 118.000 de lei, din contul socrului

Simona Voicu
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Călin Georgescu a fost cel care inițiat și a susținut ideea obținerii unei linii de credit pentru omul de afaceri Răzvan Leu și, ulterior, a unui credit pentru recuperarea garanției de 1,1 milioane de euro, se arată în referatul DIICOT, consultat de HotNews. Nici creditul promis pentru dezvoltarea afacerii cu metale prețioase, nici cel pentru recuperarea garanției nu s-au concretizat, iar Răzvan Leu a rămas păgubit.

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