Echipa de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată din Victor Dobozi (Senior Partner), Mihai Trandafir (Managing Associate) și Ana Marițiu (Junior Lawyer), sub coordonarea lui Valeriu Stoica (Founding Partner), a obținut recent o nouă soluție favorabilă într-un dosar complex, în care clientul său, una dintre cele mai importante companii de telecomunicații din România, a fost acuzat în mod neîntemeiat de comiterea unei infracțiuni de corupție și de spălare a banilor. Cauza penală a avut la origine un contract pur comercial, căruia organele de urmărire penală au înțeles să îi atribuie, în mod eronat, o valență penală.

Pe parcursul judecății, avocații STOICA & ASOCIAȚII au formulat apărări de ordin procesual și substanțial, ce au vizat, în esență, nelegalitatea administrării anumitor probe în faza de urmărire penală, precum și demonstrarea caracterului vădit nefondat și pur speculativ al acuzațiilor formulate în lipsa unor probe fiabile.

În cel de-al doilea ciclu procesual, în primă instanță, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție de achitare a clientului, întemeiată pe dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. a) Cod proc. pen., arătând că faptele pentru care acesta a fost trimis în judecată nu există, validând, în integralitate, argumentele aduse de apărare în acest sens.

În final, după un proces penal având o durată de mai bine de 10 ani, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că soluția de achitare întemeiată pe dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. a) Cod proc. pen. este legală și temeinică și, drept consecință, a respins apelul formulat de Ministerul Public împotriva soluției pronunțate de Curtea de Apel București, pe care a menținut-o în integralitate, această decizie reprezentând confirmarea definitivă a caracterului nefondat al acuzației formulate.

Prin această hotărâre, instanța supremă a reafirmat importanța fundamentării acuzațiilor penale pe probe solide, concludente și apte să demonstreze existența faptelor imputate dincolo de orice îndoială rezonabilă, iar nu pe simple supoziții, deducții sau interpretări speculative ale unor operațiuni comerciale licite, confirmând astfel necesitatea respectării standardelor probatorii și a garanțiilor fundamentale ale procesului penal.

Cu o istorie de peste 30 de ani pe piața avocaturii de business, STOICA & ASOCIAȚII a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți. De la înființarea din 1995 și până în prezent, avocații din cadrul STOICA & ASOCIAȚII au făcut dovada că sunt o echipă puternică, întemeiată pe respectarea principiilor sale: Fidelitas, Integritas, Fortitudo. STOICA & ASOCIAȚII a dobândit o excelentă reputație națională şi internațională. Performanțele sale profesionale sunt recunoscute în cele mai importante ghiduri juridice: Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000.

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII