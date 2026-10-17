Stojilkovic dezvăluie secretul Rapidului: „Dacă nu ai asta, nu poți câștiga”

Rapid ocupă locul secund în clasamentul Superligii, iar Filip Stojilkovic spune că forța echipei vine din unitatea vestiarului. Atacantul elvețian în vârstă de 26 de ani, autor a trei goluri în acest sezon, a explicat de ce atmosfera din cadrul lotului poate face diferența pe teren.

Stojilkovic a reușit o „dublă” în victoria spectaculoasă cu 4-3 în fața celor de la Universitatea Cluj și consideră că spiritul de echipă a fost decisiv pentru obținerea celor trei puncte.

„Sunt fericit, chiar sunt foarte fericit. Vin în fiecare zi cu bucurie la antrenamente pentru că vestiarul este uimitor, oamenii sunt grozavi, iar dacă ai o atmosferă loială și pozitivă, dai randament și pe teren.

Cred că vedem asta la fiecare meci, cum a fost și la ultimul meci, cu scorul de 3-4. Dacă nu ai o atmosferă de echipă unită în vestiar, nu poți câștiga un astfel de meci. Noi l-am câștigat pentru că am rămas uniți”, a declarat Stojilkovic, potrivit fanatik.ro.

Deși Rapid se află în lupta pentru titlu, jucătorii preferă să nu vorbească despre obiective: „Am discutat cu echipa despre ce vrem și ce nu vrem, dar nu declarăm nimic public”.

Stojilkovic nu se gândește încă la derby-ul cu FCSB

Următorul test pentru Rapid este meciul de sâmbătă, de la ora 21:30, cu Corvinul Hunedoara. Giuleștenii au nevoie de o victorie pentru a rămâne aproape de liderul Dinamo, care a câștigat în această rundă cu 2-0 în fața celor de la Botoșani.

Deși peste două săptămâni urmează derby-ul cu FCSB, Stojilkovic spune că echipa se concentrează exclusiv pe următoarea partidă.

„Deocamdată mă gândesc la meciul de sâmbătă. Serios vorbind, știu că peste două săptămâni jucăm împotriva FCSB-ului, dar mă concentrez pe sâmbătă. Vrem să câștigăm fiecare meci. Nu doar că trebuie, dar în primul rând ne dorim asta. Așa că mai întâi este meciul de sâmbătă, iar apoi derby-ul”, a explicat atacantul.

Rapid are 24 de puncte și e la cinci lungimi în spatele rivalei Dinamo. De cealaltă parte, Corvinul ocupă locul 7, cu 16 puncte.