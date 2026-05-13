STRABAG devine antreprenor general și primul chiriaș al QUEENS District, dezvoltarea mixed-use semnată de SPEEDWELL

SPEEDWELL și STRABAG anunță semnarea contractului pentru construcția QUEENS District, ansamblul cu destinație mixtă aflat în prezent în curs de dezvoltare în zona Floreasca – Barbu Văcărescu din București.

STRABAG a fost ales antreprenor general pentru dezvoltarea clădirilor rezidențiale și de birouri ale QUEENS District și își va reloca, în același timp, sediul central din București în cadrul ansamblului, în baza unui contract de închiriere pe termen lung.

Componenta office a ansamblului QUEENS District va livra aproximativ 22.500 mp de spații de birouri disponibile pentru închiriere, în timp ce întregul ansamblu mixed-use va depăși 45.000 mp suprafață construită. Ansamblul va integra funcțiuni office, rezidențiale, comerciale și zone de acces public într-un ecosistem urban unitar, conceput în jurul conectivității, sustenabilității și valorii pe termen lung.

Conform contractului de închiriere, STRABAG va ocupa aproximativ 4.600 mp pe trei etaje în clădirea A, devenind astfel și primul chiriaș-ancoră semnat în cadrul proiectului.

„În calitate de antreprenor general, suntem încântați să contribuim la dezvoltarea unui ansamblu care reflectă multe dintre tendințele care conturează viitorul construcțiilor urbane: integrarea destinațiilor mixte, standarde tehnice ridicate, eficiență energetică, sustenabilitate și funcționalitate pe termen lung. QUEENS District este genul de ansamblu în care ingineria, arhitectura și experiența de zi cu zi a celor care utilizează spațiul sunt concepute să funcționeze în armonie încă de la început, iar rolul nostru este să transformăm această viziune în realitate.

În același timp, STRABAG își va muta sediul central din București în cartierul QUEENS District, în baza unui contract separat de închiriere pe termen lung. Conceptul viitorului spațiu de lucru promovează colaborarea între echipe, eficiența operațională, accesibilitatea, flexibilitatea și obiectivele de sustenabilitate, în concordanță cu planurile de dezvoltare pe termen lung ale companiei”, a declarat Bogdan Mărginean, Director Tehnic General al STRABAG România.

Conectivitate, accesibilitate multimodală și facilități premium pentru un nou standard de echilibru între muncă și viața personală

QUEENS District este gândit ca un ecosistem urban integrat, în care funcțiunile office, rezidențiale și comerciale se completează natural pentru a susține un mod de viață conectat și dinamic. Pe lângă componenta de birouri, ansamblul va include 237 de unități rezidențiale și aproximativ 2.500 mp de spații comerciale și servicii, organizate în jurul unei curți interioare deschise publicului și al unor zone verzi generoase, concepute pentru relaxare, interacțiune și viață urbană activă. Rezultatul este un mediu integrat, construit în jurul ideii că performanța profesională, confortul și interacțiunea socială trebuie să coexiste natural într-o comunitate urbană modernă.

Referindu-se la această tranzacție, Maria Jianu, Leasing Director SPEEDWELL, a declarat: „Ne bucurăm în mod deosebit să primim STRABAG în QUEENS District nu doar în calitate de constructor al ansamblului, ci și ca prima companie care alege acest loc pentru viitorul său sediu. Pentru noi, această decizie depășește o tranzacție standard de închiriere. Atunci când o companie cu expertiza tehnică a STRABAG și cu experiența unor dezvoltări majore la nivel european alege să își desfășoare activitatea în cadrul ansamblului pe care îl și construiește, vorbim despre o validare puternică a viziunii și a standardelor pe care le-am urmărit încă de la început. QUEENS District a fost conceput în jurul unei idei foarte clare: să creeze un loc care funcționează mai bine pentru oameni în viața reală, nu doar pe hârtie. Un ansamblu în care performanța, sustenabilitatea, accesibilitatea, funcțiile comerciale, rezidențiale și de birouri nu sunt tratate separat, ci construite pentru a se susține reciproc în mod natural. Decizia STRABAG confirmă ceea ce QUEENS District și-a propus încă de la primele schițe: să atragă companii cu standarde înalte, viziune pe termen lung și o preocupare reală pentru calitatea experienței oferite propriilor echipe.”

Accesibilitatea reprezintă un avantaj esențial al ansamblului. Situat pe Șoseaua Pipera, în inima cartierului de afaceri Floreasca–Barbu Văcărescu, ansamblul beneficiază de o conectivitate excelentă către toate mijloacele de transport în comun. Două stații de metrou de pe magistrala M2, Aurel Vlaicu și Pipera, se află la aproximativ 10–13 minute de mers pe jos, în timp ce mai multe linii de autobuz (112, 135 și 343) au stații amplasate chiar în fața ansamblului QUEENS District, asigurând conexiuni rapide către nordul, centrul, estul și vestul Capitalei. În imediata proximitate se regăsesc și liniile de tramvai, iar accesul direct către artere majore precum DN1 și A3 facilitează conectivitatea atât cu centrul orașului, cât și cu zona metropolitană extinsă. Această accesibilitate multimodală puternică se reflectă în evaluarea BREEAM a ansamblului, unde partea de transport a obținut unul dintre cele mai mari scoruri.

O clădire de birouri cu două aripi, adaptată cerințelor viitorului, integrată într-un complex cu destinație mixtă, concepută pentru performanță și eficiență

În același timp, experiența la locul de muncă este îmbunătățită prin alegeri de design care pun accentul pe confort și sănătate. Angajații vor beneficia de aport permanent de aer proaspăt 100%, ferestre cu deschidere și monitorizare continuă a calității mediului interior, inclusiv a nivelurilor de CO₂ și umiditate, pentru un confort sporit și un mediu de lucru mai sănătos. Aceste caracteristici sunt completate de un aport generos de lumină naturală, suprafețe de până la aproximativ 3.100 mp per etaj și soluții flexibile de amenajare, care permit companiilor să își personalizeze spațiul de lucru fără a compromite coerența și identitatea organizațională. Configurația clădirii, dezvoltată pe două aripi, oferă chiriașilor posibilitatea de a beneficia de acces dedicat și de o vizibilitate extinsă a brandului în cadrul ansamblului. QUEENS District integrează 282 de locuri de parcare subterane, oferind un raport competitiv de 1 loc de parcare la 88 mp, alături de infrastructură dedicată încărcării vehiculelor electrice și sisteme inteligente de management al parcării. La suprafață, însă, experiența este în întregime pietonală, întreaga circulație fiind proiectată în jurul oamenilor, mai degrabă decât al mașinilor.

„Avem încredere deplină în calitatea și performanța ansamblului QUEENS District, iar parteneriatul cu STRABAG ne oferă certitudinea că tot ceea ce ne-am propus va fi realizat la cele mai înalte standarde. Expertiza tehnică, disciplina și abordarea inovatoare a echipei STRABAG sunt calitățile care fac din acest parteneriat alegerea potrivită pentru a da viață acestui ansamblu exact așa cum ne-am dorit”, a adăugat Bogdan Barabulă, director tehnic la SPEEDWELL

Proiectat pentru a funcționa cu zero emisii locale de carbon, QUEENS District Office se află printre puținele dezvoltări office din București care au obținut certificarea BREEAM Excellent încă din faza de proiectare. Clădirea este complet electrificată și alimentată din surse regenerabile de energie, susținute de panouri fotovoltaice și de o infrastructură energetică de înaltă eficiență. Conceptul tehnic este construit în jurul tehnologiei pompelor de căldură integrate într-un sistem HVAC cu 4 țevi și gestionate printr-un sistem personalizat de tipul Building Management, asigurând atât precizie, cât și adaptabilitate în operare.

Accentul pus pe performanță și sustenabilitate se reflectă direct în beneficii operaționale concrete pentru viitorii chiriași. Clădirea este proiectată pentru a atinge un consum de energie primară de aproximativ 51 kWh/mp/an, depășind cerințele nZEB cu peste 40%, în timp ce monitorizarea inteligentă și optimizarea tuturor sistemelor pot reduce consumul de energie cu până la 36%. Acest lucru conduce la costuri operaționale semnificativ mai reduse, cu economii estimate de aproximativ 40% la utilități comparativ cu clădirile de birouri convenționale de clasă A și costuri de mentenanță estimate la aproximativ 3–3,5 euro/mp, mult sub media pieței.

QUEENS District este dezvoltat de SPEEDWELL ca un ecosistem urban orientat spre viitor, care reunește spații de birouri de înaltă performanță, locuințe premium și o componentă de retail atent selectată într-un cadru integrat și coerent. Livrarea ansamblului este estimată pentru primul trimestru al anului 2028.

Despre STRABAG

STRABAG SE este un grup european de tehnologie specializat în servicii de construcții, recunoscut pentru capacitatea sa de inovare și soliditatea financiară. Activitatea companiei acoperă toate segmentele industriei construcțiilor și întregul lanț valoric al unui proiect, de la planificare și proiectare, până la construcție, operare, facility management, renovare sau demolare. Printr-o abordare integrată, pe întreg ciclul de viață al proiectelor, STRABAG creează valoare adăugată pentru clienți și parteneri. În toate activitățile sale, compania își asumă responsabilitatea față de oameni și mediu, contribuind activ la transformarea sustenabilă a industriei construcțiilor. În toate activitățile compania își asumă responsabilitatea față de oameni și mediu prin modelarea sectorului construcțiilor și realizarea de investiții semnificative în portofoliu, care cuprinde peste 250 de proiecte de inovare și 400 de proiecte de sustenabilitate. Datorită muncii asidue și dedicării celor aproximativ 89.000 de angajați, compania generează o cifră de afaceri anuală de peste 20 de miliarde de euro.

Rețeaua extinsă de subsidiare din Europa și de pe alte continente permite companiei să își desfășoare proiectele complexe la scară internațională. Împreună cu parteneri puternici, STRABAG urmărește un obiectiv clar: proiectarea, construirea și operarea proiectelor într-un mod care protejează clima și conservă resursele. Mai multe informații disponibile aici: www.strabag.com

STRABAG este prezentă pe piața din România din 1991, iar din 1994 își are sediul central în București. În prezent, Grupul STRABAG deține subsidiare în toate regiunile importante ale României și activează în toate sectoarele construcțiilor, în special în infrastructură de transport, construcții civile și industriale, precum și proiecte de mediu. În 2023, STRABAG România a înregistrat o creștere de 65% a volumului producției, de la 315,46 milioane de euro în 2022 la 519,26 milioane de euro. Totodată, compania a raportat o creștere de 10% a numărului de angajați (FTE), de la 1.768 în 2022 la 1.942 de angajați (FTE) la finalul anului 2023.

Despre SPEEDWELL

SPEEDWELL este un dezvoltator imobiliar cu prezență în România și Polonia și cu origini belgiene, specializat în dezvoltarea proiectelor rezidențiale, cu destinație mixtă, office, retail și industriale, construit pe principii solide de disciplină investițională, dezvoltare sustenabilă și viziune pe termen lung. Cu o experiență de peste zece ani în România, compania a dezvoltat proiecte în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Râmnicu Vâlcea și Brașov, totalizând aproximativ 160.000 mp de spații de birouri și comerciale, peste 5.500 de apartamente și 23.000 mp de spații industriale, cu o valoare totală a dezvoltărilor de aproximativ 2 miliarde de euro.

Sustenabilitatea a fost integrată în modelul de dezvoltare al SPEEDWELL încă de la primele sale proiecte din România. Compania se numără printre pionierii adoptării standardelor rezidențiale nZEB și a realizat proiecte care vizează obținerea unor certificări recunoscute la nivel internațional, precum BREEAM, WELL și Green Homes.

În perioada următoare, SPEEDWELL continuă dezvoltarea complexului mixt QUEENS District, a cărui finalizare este prevăzută pentru primul trimestru al anului 2027, pregătind în același timp proiectul CityZen, aflat în prezent în faza de obținere a autorizațiilor. Lucrările de construcție avansează la GLENWOOD ESTATE, ansamblul de vile premium din Corbeanca, unde primele 15 locuințe au fost finalizate în martie 2026, precum și la THE MEADOWS, ansamblul exclusivist de pe malul Lacului Grivița, noua clădire C8 de la THE IVY și a treia și ultima clădire a complexului rezidențial TRIAMA, care va fi predată clienților în al treilea trimestru al anului 2026.

În București, compania a finalizat deja primele două faze ale TRIAMA Residence, primele trei clădiri ale proiectului rezidențial THE IVY, prima fază a THE MEADOWS și MIRO, clădirea de birouri de clasă A. În partea de vest a țării, la Timișoara, SPEEDWELL dezvoltă PALTIM, un proiect de regenerare urbană cu destinație mixtă situat lângă râul Bega, și se pregătește să înceapă lucrările de construcție la un nou ansamblu pe terenul fostei fabrici textile 1 IUNIE S.A. Pe segmentul industrial și logistic, compania a finalizat SPACEPLUS West și a început lucrările de construcție la SPACEPLUS East. În ultimii ani, SPEEDWELL a livrat RECORD PARK în Cluj-Napoca și se extinde în prezent în Brașov, un alt oraș regional important din România.

Din iunie 2024, SPEEDWELL și-a extins operațiunile în Polonia, consolidându-și astfel prezența regională în Europa Centrală și de Est. În Varșovia, compania dezvoltă TRIBERA Warszawa Mokotów, primul proiect de locuințe studențești dezvoltat special pentru acest segment pe piața poloneză, cu 675 de paturi și 565 de camere, proiectat pentru a răspunde celor mai recente standarde ESG, de sustenabilitate și performanță operațională. În Gdańsk, SPEEDWELL dezvoltă un nou proiect rezidențial care reflectă abordarea sa pe termen lung, axată pe sustenabilitate, în ceea ce privește viața urbană. Prin extinderea în Polonia, SPEEDWELL își consolidează prezența regională, modelul de dezvoltare bazat pe disciplină investițională și angajamentul de a crea proiecte concepute pentru comunități sustenabile și valoare pe termen lung.

