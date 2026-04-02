Strâmtoarea Ormuz „este deschisă pentru noi”, anunță Kremlinul

Nave din Iran și Rusia, în cadrul unor exerciții comune desfășurate în portul Bandar Abbas, lângă Strâmtoarea Ormuz, pe 19 februarie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru Rusia, informează Reuters.

„Este deschisă pentru noi”, a spus Ușakov, într-o intervenție la postul de televiziune de stat Vesti, potrivit agenției de știri Interfax.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a blocat aproape în totalitate transporturile a aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume prin strâmtoare, provocând întreruperi în aprovizionarea cu țiței și creșterea vertiginoasă a prețurilor, mai ales la carburanți.

La sfârșitul lunii martie, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că se opune blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, dar a adăugat că situația trebuie privită „în contextul situației globale mai largi”.

Ce a discutat Lavrov cu Araghchi

Tot joi, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a discutat situația legată de siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz, într-o convorbire telefonică purtată cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, la inițiativa părții iraniene, a anunțat Ministerul rus de Externe, într-un comunicat.

„Părțile au făcut schimb de opinii în legătură cu discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind siguranța navigației în strâmtoarea Ormuz și abordarea altor consecințe ale agresiunii neprovocate a SUA și Israelului împotriva Iranului”, a transmis ministerul în comunicat.

Lavrov a discutat cu Araghchi despre eforturi de „dezescaladare a tensiunilor” în conflict, a precizat ministerul condus de Lavrov.

Propunerea lui Putin

Cu o zi înainte, președintele rus Vladimir Putin a comentat situația creată pe piața internațională de blocarea Strâmtorii Ormuz și războiul din Iran, afirmând că Rusia poate juca un rol important în crearea unei noi arhitecturi globale de logistică și comerț extern.

„Rusia poate oferi lumii aceste soluții și poate juca un rol important în formarea unei noi arhitecturi globale de logistică și comerț internațional în general”, a declarat liderul de la Kremlin, într-un mesaj adresat participanților la un forum de transport și logistică desfășurat la Sankt Petersburg, conform agențiilor EFE și Agerpres.

Putin a constatat că „evenimentele din Iran afectează deja în mod direct piețele energetice și transportul de petrol și gaz prin Strâmtoarea Ormuz”.

Această situație, a susținut el, obligă multe țări și companii să evalueze costul și durata transportului mărfurilor.

„Siguranța și stabilitatea rutelor de transport care sunt mai puțin afectate de crize, conflicte armate și alte riscuri externe devin un factor decisiv” în situația actuală, a spus șeful statului rus.

În consecință, Putin a susținut că rutele logistice rusești „pot fi benefice pentru partenerii lor atât din punct de vedere economic datorită reducerii timpilor de tranzit, cât și din perspectiva diversificării fluxurilor de transport mondiale”.

Președintele Putin a semnalat că provocarea pe termen lung este de a realiza „o adevărată revoluție tehnologică în sfera transportului și a logisticii” printr-o aplicarea din ce în ce mai largă a soluțiilor informatice și a inteligenței artificiale.

„Trebuie să luăm în considerare procesele care au loc și să le evaluăm cu câteva decenii înainte. Aceasta se referă la dezvoltarea celor mai importante coridoare logistice pe baza tehnologiilor calitativ noi și, fără îndoială, la implementarea mijloacelor de transport de ultimă generație”, a susținut el.

Președintele Rusiei a evidențiat în special posibilitățile tehnologiilor robotizate și autonome care înlocuiesc procesele de rutină în aeroporturi și gări, în depozite și centre logistice. El a menționat că Rusia este dispusă să își împărtășească experiențele în acest sens și să pregătească specialiști capabili să dezvolte transportul și logistica secolului al XXI-lea.

Rusia promovează de ani de zile Ruta Maritimă Nordică (RMN), o opțiune care devine tot mai relevantă ca urmare a încălzirii globale și care permite transportul de mărfuri între Europa și Asia în termene mai scurte.