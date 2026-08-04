Strategia Germaniei din domeniul apărării, lăudată de Pentagon: „Un lider-cheie în Europa”

Oficialul de rang înalt de la Pentagon Elbridge Colby a elogiat strategia de apărare a Germaniei într-un comentariu pozitiv suprinzător care intervine la scurtă vreme după ce SUA au lansat o revizuire a prezenței lor militare în Europa, relatează marți dpa.

„Prin acțiunile sale, Germania se poziționează ca un lider-cheie al apărării convenționale în Europa”, a postat secretarul adjunct al apărării american, pe platforma X, după o întâlnire cu inspectorul general al forțelor armate germane, Carsten Breuer, conform Agerpres.

Colby, care este al treilea oficial în ierarhia de la Pentagon, a elogiat „noua strategie militară a Germaniei, istorică și foarte lăudabilă”, fără a intra în detalii.

Planurile, alături de angajamentul Germaniei de a atinge noul obiectiv de cheltuieli al NATO de 5% din PIB pentru apărare convenit anul trecut, „vor accelera spectaculos NATO 3.0 și vor consolida capacitatea Alianței de a realiza descurajare prin interdicție”, a mai spus Colby.

După apelurile președintelui american Donald Trump ca Europa să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, statele membre NATO s-au angajat în iunie 2025 să crească cheltuielile de la cel puțin 2% din PIB la 3,5% până în 2035, alte 1,5% urmând să reprezinte investiții în infrastructuri legate de apărare.

Germania intenționează să atingă obiectivul de 5% din PIB pentru apărare până în 2029.

Elbridge Colby, care a spus că întâlnirea cu Carsten Breuer a avut loc pe 23 iulie, a declarat săptămâna trecută că armata SUA a început o revizuire anunțată a prezenței sale militare în Europa.

El a declarat la momentul respectiv că revizuirea este menită să asigure faptul că NATO se îndreaptă prompt și ireversibil spre preluarea de către Europa a responsabilității principale pentru propria apărare convențională.