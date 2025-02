Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimează o creștere a veniturilor în 2025, dar rămân prudente cu privire la evoluția condițiilor de piață

Dobânzile ridicate, riscul cibernetic și modificările fiscale, principalii factori care vor influența performanța financiară a companiilor din domeniu în 2025

Aproape 90% din companiile imobiliare din sectorul comercial (spații comerciale, centre de afaceri și birouri, spații logistice) se așteaptă ca veniturile lor să se majoreze în 2025, dar rămân prudente cu privire la evoluția condițiilor de piață, iar 60% anticipează o creștere anuală de peste 5%, după doi ani consecutivi în care majoritatea estimau scăderi de venituri de la an la an, conform studiului global Deloitte 2025 Commercial Real Estate Outlook. În același timp, peste 68% dintre participanți (față de 27% în urmă cu un an) estimează o îmbunătățire a elementelor fundamentale ale pieței, respectiv costul și disponibilitatea capitalului, prețul proprietăților, activitatea de tranzacționare, nivelul chiriilor și volumul de spații vacante.

În aceste condiții, se remarcă și o reducere a presiunii pe bugete în acest an – doar 7% dintre participanți consideră că va fi în continuare nevoie de o scădere a cheltuielilor, comparativ cu aproape 40% în urmă cu un an. Iar ca domeniu prioritar, 81% dintre participanți au identificat gestionarea datelor și tehnologia ca fiind zonele în care urmează să se concentreze cheltuielile în 2025, probabil încurajați de dezvoltările din zonainteligenței artificiale generative (Gen AI).

Referitor la tendințele macroeconomice care ar putea afecta cel mai mult performanța financiară a companiilor imobiliare în acest an,participanții la studiu au plasat pe prima poziție ratele ridicate ale dobânzilor (în urcare de pe locul trei anul trecut), urmate de riscul cibernetic (scădere de pe primul loc), de modificările politicilor fiscale (în urcare de pe 14) și de costul finanțării (pe cinci anul trecut).

„Preocuparea companiilor imobiliare cu privire la evoluția dobânzilor nu este legată de o potențială majorare a acestora comparativ cu anii anteriori, ci, mai degrabă, de probabilitatea să se confrunte cu un mediu cu dobânzi ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp, comparativ cu deceniul trecut, când ratele s-au situat ani la rând la niveluri minime record. În consecință, jucătorii din piață trebuie să își adapteze modelul de business la noua realitate din piața financiară și să își diversifice sursele de finanțare. Investițiile în tehnologie, menționate de majoritatea participanților ca principală destinație a cheltuielilor în 2025, ar putea fi direcționate, printre altele, către eficientizarea energetică a proprietăților, făcându-le, astfel, eligibile pentru finanțări «verzi», mai avantajoase în materie de costuri. Totodată, dotarea activelor cu astfel de tehnologii are potențialul de a crește randamentul investițiilor, concomitent cu alinierea la obiectivele climatice”, a declaratIrina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, Lider al Serviciilor de Consultanță pentru sectorul Imobiliar în cadrul Deloitte România.

Conform studiului, abordarea aspectelor legate de sustenabilitate nu mai urmărește doar conformarea la reglementările în vigoare, ci și rentabilitatea financiară pe termen scurt și beneficiile pe termen lung. În acest context, companiile acordă o atenție sporită modernizărilor energetice profunde – 76% dintre participanți planifică astfel de operațiuni în anul care urmează.

În clasamentul activelor considerate cele mai atractive pentru investitori au intervenit, de asemenea, schimbări importante anul acesta. Pe primul loc a urcat sectorul industrial și de producție (de pe locul șase anul trecut), activele asociate economiei digitale (centre de date, turnuri de telefonie mobilă etc.) au căzut pe locul doi, urmate de clădirile multifamiliale (în urcare de pe locul nouă), spațiile cu funcții logistice și de depozitare (în stagnare) și unitățile de cazare (în urcare de pe locul 12).

Procesul de adoptare a inteligenței artificiale (AI) în domeniul imobiliar comercial este încă la început, 76% dintre participanții la studiu afirmând că organizațiile lor sunt fie în faza de cercetare, fie în faza pilot, fie în faza incipientă de implementare a proceselor și soluțiilor AI. Companiile care sunt în stadiul inițial de adoptare se concentrează în principal pe utilizarea soluțiilor AI în contabilitate și raportare (37%), dar și în planificare și analiză financiară (36%) și în gestionarea riscurilor și auditul intern (34%). În schimb, cele mai avansate în acest proces acordă prioritate planificării și analizei financiare (43%), gestionării riscurilor și auditului intern (37%) și operațiunilor imobiliare (35%).

Studiul Deloitte 2025 Commercial Real Estate Outlook a fost efectuat în rândul a aproximativ 900 de companii cu active de peste 75 de milioane de dolari fiecare, din Europa (Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie și Spania), America de Nord și Asia-Pacific.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 460.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.200 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.

© 2025. Pentru informații, contactați Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România