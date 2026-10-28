Studiu Deloitte: GenAI poate ajuta asigurătorii să crească profitabilitatea, să optimizeze costurile și să eficientizeze operațiunile

Inteligența artificială generativă (Gen AI) poate crea valoare pentru companiile de asigurări pe trei direcții principale: creșterea profitabilității și dezvoltarea afacerii, optimizarea costurilor și eficientizarea operațiunilor, potrivit studiului Deloitte Implications of generative AI for insurance.

Investițiile direcționate strategic pot ajuta asigurătorii să identifice oportunități de creștere încă nevalorificate, să își îmbunătățească oferta de produse și să își extindă prezența pe piață, contribuind astfel la creșterea profitabilității, arată studiul. În același timp, prin investiții în soluții bazate pe Gen AI pentru generarea de conținut în activități cu un nivel redus de risc, asigurătorii își pot reduce cheltuielile în anumite zone funcționale și își pot aloca mai eficient resursele, ceea ce poate conduce la economii semnificative și la creșterea eficienței operaționale.

În zona operațională, instrumentele de Gen AI utilizate pentru automatizarea activităților de programare accelerează ciclul de dezvoltare software și pot genera câștiguri de productivitate.

„Inteligența artificială generativă poate aduce beneficii în aproape toate etapele relației dintre asigurător și client, de la dezvoltarea și personalizarea produselor și procesul de vânzare până la evaluarea riscurilor și gestionarea daunelor. Miza nu este doar automatizarea unor activități, ci utilizarea tehnologiei pentru a procesa mai eficient volume mari de informații și pentru a le oferi angajaților instrumente care îi ajută să ia decizii mai bine informate și să răspundă mai rapid nevoilor clienților. Pentru asigurători, această combinație dintre eficiență, productivitate și o experiență mai relevantă pentru client poate deveni o sursă importantă de valoare”, a declarat Ana Șerban, Director Soluții de Actuariat și Asigurări, Deloitte România.

Tehnologia poate avea beneficii și în prevenirea pierderilor, arată studiul. Prin analiza informațiilor provenite din surse și formate multiple, inclusiv date privind daunele, dispozitive IoT, video și text, istoricul daunelor și factori externi precum condițiile meteorologice, modelele Gen AI pot ajuta asigurătorii să identifice zonele predispuse la pierderi și să dezvolte strategii de diminuare a riscurilor.

O altă zonă cu potențial este personalizarea produselor și a ofertelor. Gen AI poate analiza informațiile disponibile în diferitele puncte de interacțiune cu clientul, împreună cu date provenite din alte surse, pentru a identifica nevoile acestuia și pentru a genera recomandări personalizate privind produsele sau acoperirea de asigurare.

Adoptarea Gen AI aduce însă și provocări care trebuie gestionate pe măsură ce utilizarea tehnologiei se extinde, arată studiul. Informațiile eronate generate de AI („halucinațiile”), conținutul deepfake, atacurile de tip phishing și manipularea modelelor prin instrucțiuni malițioase (prompt injection), precum și utilizarea tehnologiei de către actori rău intenționați pot crea vulnerabilități de securitate și pot afecta încrederea clienților.

„Gestionarea atentă a riscurilor nu diminuează avantajele inteligenței artificiale generative, ci creează premisele pentru ca organizațiile să le poată valorifica în mod sustenabil. O guvernanță robustă, monitorizarea constantă a sistemelor, transparența procesului decizional și menținerea controlului asupra datelor și furnizorilor pot consolida încrederea necesară pentru extinderea utilizării Gen AI. Astfel, conformarea și gestionarea riscurilor pot deveni facilitatori ai inovației, permițând asigurătorilor să beneficieze de eficiență, productivitate și servicii mai bine adaptate clienților, păstrând în același timp componenta umană acolo unde aceasta este esențială”, a declarat Andrada Tănase, Partener, Risk & Regulatory Advisory, Deloitte România.

Pentru gestionarea acestor provocări, studiul recomandă asigurătorilor să acorde prioritate dezvoltării etice a AI, să utilizeze date de antrenare diverse și reprezentative, să evalueze și auditeze constant sistemele printr-un model solid de guvernanță și să mențină transparența procesului decizional.

De asemenea, este recomandată monitorizarea evoluțiilor cadrului de reglementare, supravegherea periodică a sistemelor AI și a furnizorilor externi și dezvoltarea unor sisteme suficient de flexibile pentru a integra viitoarele cerințe de reglementare, precum și formarea unor echipe multidisciplinare.

Studiul Deloitte Implications of generative AI for insurance analizează impactul și oportunitățile generate de inteligența artificială generativă în industria asigurărilor, inclusiv principalele direcții de creare de valoare pe diferite segmente ale industriei, precum și oportunitățile din ecosistem, potențialele riscuri și implicații de reglementare.

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Articol susținut de Deloitte România