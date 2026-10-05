Studiu Deloitte: investitorii de private equity își mențin încrederea în perspectivele Europei Centrale

Investitorii de private equity din Europa Centrală își mențin încrederea în perspectivele regiunii, în pofida contextului dificil, iar indicele de încredere se menține la un nivel stabil, indicând continuarea dinamicii pozitive în lunile următoare, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Peste o treime dintre respondenți (36%) estimează o creștere a activității tranzacționale, în timp ce 56% se așteaptă ca aceasta să rămână la nivelul actual și doar 8% anticipează o reducere.

Contextul economic este perceput drept stabil de majoritatea participanților la studiu, astfel că 74% nu se așteaptă la schimbări, 18% estimează o îmbunătățire a condițiilor, iar 8% prevăd o deteriorare. Rezultatele indică reziliența pieței regionale, cu atât mai mult cu cât au fost înregistrate pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al perturbărilor generate în zona Strâmtorii Hormuz, care continuă să influențeze economia globală și gradul de optimism al investitorilor.

De asemenea, perspectivele privind finanțarea indică stabilitate, peste două treimi dintre respondenți (70%) estimând că nivelul actual al lichidității se va menține, în timp ce o cincime se așteaptă la o îmbunătățire a accesului la finanțare în restul anului și doar o zecime anticipează o contracție.

„Industria de private equity din Europa Centrală și-a demonstrat în mod repetat capacitatea de adaptare, iar experiența acumulată în peste trei decenii de dezvoltare a companiilor în contexte economice diferite a contribuit la formarea unei piețe tot mai reziliente și conectate internațional. România urmează această tendință regională și devine o destinație tot mai relevantă pentru capitalul investit pe termen lung. În 2025, valoarea investițiilor de private equity și venture capital realizate pe piața locală a crescut de peste patru ori față de anul anterior, la 433,6 milioane de euro, iar valoarea exit-urilor a ajuns la un nivel record de 662,4 milioane de euro. Aceste evoluții confirmă atât interesul investitorilor pentru companiile românești cu potențial de creștere, cât și rolul capitalului privat în dezvoltarea și internaționalizarea acestora”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Studiul analizează și modul în care inteligența artificială este utilizată în procesul investițional. Deși adoptarea acesteia avansează în Europa Centrală, tehnologia rămâne insuficient valorificată pentru identificarea viitoarelor ținte de investiții. Doar 18% dintre respondenți consideră că AI este foarte utilă în acest proces, 54% îi atribuie o utilitate moderată, iar 28% apreciază că oferă un sprijin limitat.

Pe măsură ce utilizarea AI se extinde, investitorii care au trecut de etapa experimentării vor începe să măsoare mai riguros impactul tehnologiei și randamentul investițiilor realizate în acest domeniu, arată studiul.

Studiul Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey analizează evoluția pieței de private equity începând din 2003, de două ori pe an.

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Articol susținut de Deloitte România