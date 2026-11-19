O rețetă de stufat de miel propusă de Kaufland ne dă opțiuni pentru a-l putea face și în alte anotimpuri. Căci nu e nevoie să fie primăvară ca să ne bucură de gustul lui puternic aromat.

Stufat vine din italianul stufato, „mâncare înăbușită”, care vine la rândul lui de la stufa, care însemna „sobă” sau „încăpere încălzită, baie de aburi”. Din aceeași rădăcină vin câteva cuvinte înrudite în alte limbi: în franceza veche estuver, „a încălzi, a înăbuși”, din care vine englezescul stew, “tocană”; englezescul stove, „sobă”; germanul stube, care inițial însemna o încăpere încălzită, apoi pur și simplu „cameră”.

Sensul de bază e deci „gătit în căldură închisă, cu abur”, adică exact tehnica înăbușirii care face acest preparat să capete gustul extraordinar. În românește, cuvântul a căpătat un sens mai îngust decât în italiană. Nu înseamnă orice tocană, ci tocana cu multă ceapă, de obicei verde.

Stufatul e, în esență, un ragu de miel cu foarte multă ceapă verde și usturoi verde. Ceapa nu e doar aromă de fundal, ci jumătate din fel. De aici vine și caracterul lui de primăvară, de Paște: e făcut pentru mielul tânăr și pentru verdețurile din aprilie–mai. Există variante „albe” (doar cu vin și apă) și variante cu puțin bulion sau pastă de roșii, precum rețeta de stufat de miel propusă de Kaufland.

Românii au o reținere în a mânca oaie. Dar gustul considerat „de oaie” vine în mare parte din grăsime, din niște acizi grași ramificați care se acumulează pe măsură ce animalul îmbătrânește. De aceea, mielul tânăr are gust mai fin decât berbecul și dacă vrei un gust mai blând, tot ce trebuie să faci e să cureți grăsimea exterioară.

Chiar dacă e un fel clasic de primăvară, nu trebuie să ne bucurăm de acest profil de gust doar atunci. Ingredientele precum mielul tânăr, ceapa și usturoiul verde sunt la rândul lor așezate într-un perimetru de gust în care sunt apropiate de alte ingrediente care sunt accesibile în alte sezoane. Cu aceste înlocuiri propuse de Kaufland, poți să te bucuri de o tocană bogată în verdețuri, cu gust proaspăt, în orice anotimp.

Odată ce ai mâncarea gata – și să știi că e mai bună a doua zi, unul dintre avantajele felurilor gătite mult timp – poți să o mănânci cu o mămăligă fierbinte, gătită din mălai rapid sau, dacă ai răbdare și știi, din mălai tradițional. Dacă mămăliga nu e pe gustul tău, poți la fel de bine să o mănânci cu o pâine proaspătă care îți place ție: fie una cu maia, cu coaja groasă și bine rumenită, fie cu o franzelă ușoară, numai bună de înmuiat în sos. Sau cu cartofi la cuptor, rumeniți și puțin crocanți.

Nu uita să pui alături o salată. Chiar dacă stufatul are deja multă verdeață, ea e călită și dulce. O salată de frunze proaspete, de roșii și castraveți sau, și mai bine, una de murături acrișoare, fie că sunt în saramură, fie că sunt în oțet, va aduce aciditatea necesară ca să completeze masa și va ridica mult calitatea experienței totale.

Dacă vrei ca stufatul de miel să fie pe o masă festivă, o poți pune alături de câteva aperitive care să nu-ți ia mult timp și să nu aibă nevoie de servire caldă. O fasole bătută sau o salată de vinete, cu legume crude tăiate bețe. Brânză telemea cu roșii, măsline și ceapă verde. Ouă umplute, fie o rețetă clasică, cu muștar și castraveți murați, fie una mai modernă, cu capere și anșoa, merg de minune în deschiderea unui astfel de meniu.

Tot aici se potrivește un desert mai onctuos, precum un cheesecake sau o tartă cu cremă de vanilie și fructe de sezon. Asta dacă musafirii nu sunt fanii ciocolatei, caz în care e oricând mai binevenită o amandină sau o negresă.

Lângă miel merge un vin roșu lejer și fructat, cum ar fi Fetească Neagră tânără sau Pinot Noir, ori un rosé sec, bine răcit. Pentru cei care nu beau alcool: apă minerală cu lămâie sau o limonadă cu mentă.

Avantajul stufatului de miel e că poate fi și un fel de fiecare zi, și o vedetă pe o masă de Paști. Odată ce stăpânești metodologia ei, vei putea să o îmbunătățești și să o faci a ta de câte ori vrei.

Articol susținut de Kaufland