SUA: 40% din concedierile din luna mai sunt atribuite inteligenței artificiale

Inteligența artificială poate că nu a adus încă momente de criză pe piața muncii, dar companiile invocă progresele tehnologice atunci când fac concedieri, potrivit unui nou raport al Challenger, Gray & Christmas.

Acesta arată că Inteligența Artificială este responsabilă pentru 40% din cele 97.006 locuri de muncă eliberate de angajatorii din SUA în luna mai.

Este cea mai mare rată lunară înregistrată de când Challenger a început să urmărească impactul Inteligenței Artificiale asupra pierderilor de locuri de muncă în 2023.

Anul acesta, Challenger spune că 87.714 concedieri au fost atribuite inteligenței artificiale, depășind cu mult totalul de 54.836 înregistrat în 2025.

„Inteligența artificială nu a adus încă apocalipsa pe piața muncii așa cum au prezis unii”, a declarat Andy Challenger, expert în domeniul forței de muncă și al locului de muncă și director de venituri la Challenger, Gray & Christmas.

„La fel ca foile de calcul și e-mailurile înainte, tehnologia va face în cele din urmă lucrătorii mai productivi, dar datele noastre arată că firmele deja acționează în acest sens, invocând inteligența artificială mai mult decât orice alt motiv pentru a face mai multe reduceri”, a adăugat el.

Per total, Challenger a constatat că în mai 2026 s-a înregistrat cel mai mare număr de concedieri din 2020, când au fost anunțate 397.016 de concedieri în timpul vârfului pandemiei de coronavirus. Tehnologia rămâne sectorul cu cel mai mare număr de concedieri, cu o „marjă mare”, se arată în raport.

Măsura în care inteligența artificială este responsabilă pentru concedieri este contestată, inclusiv de către cei ale căror companii sunt direct implicate în boom-ul inteligenței artificiale. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat recent că firmele își „spală” concedierile dând vina pe tehnologie.

În mod corespunzător, economistul-șef la Apollo Global Management, Torsten Sløk, a scris săptămâna trecută că nu vede „nicio dovadă a pierderilor de locuri de muncă din cauza inteligenței artificiale”, citând Raportul național privind ocuparea forței de muncă al ADP.

ALTE INDUSTRII CARE REDUC LOCURI DE MUNCĂ

Companiile farmaceutice au anunțat 5.045 de reduceri de personal în luna mai, ajungând la un total de 12.485 în primele cinci luni ale anului 2026, în creștere cu 753% față de cele 1.463 de reduceri anunțate până în mai 2025.

Entități din administrațiile federale, statale și locale au anunțat planuri de a reduce 4.499 de locuri de muncă în luna mai, ajungând la un total de 15.918 în acest an, în scădere cu 94% față de cele 284.827 de reduceri anunțate până în mai 2025, când reducerile legate de DOGE au fost predominante.

Industria media a anunțat 436 de reduceri de personal în luna mai, aducând totalul pentru anul respectiv la 3.390. Aceasta este o scădere de 17% față de cele 4.107 reduceri anunțate în primele cinci luni ale anului trecut.

Dincolo de inteligența artificială, raportul Challenger a constatat că, până în prezent în acest an, celelalte motive principale invocate de angajatori atunci când anunță concedieri sunt „condițiile de piață și economice”, care au fost invocate pentru 69.645 de concedieri, falimente, care au fost invocate pentru 66.733 de concedieri, și „restructurarea”, care a fost atribuită pentru 52.249.