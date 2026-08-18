SUA anunță sancțiuni împotriva șefei Curții Penale Internaționale și a unui avocat implicat în eforturile împotriva lui Netanyahu

Washingtonul a introdus marți sancțiuni împotriva președintei Curții Penale Internaționale (CPI) și a unui avocat de rang înalt din cadrul instituției, a anunțat șeful diplomației americane, citat de Reuters.

Marco Rubio a declarat într-un comunicat că îi impune sancțiuni lui Tomoko Akane, judecătoarea japoneză care conduce CPI, și Abdoulaye Seye, avocat senegalez, în baza unui ordin executiv al lui Trump de anul trecut care autorizează astfel de măsuri împotriva curții.

„Aceste persoane s-au implicat direct în eforturile CPI de a investiga, aresta, reține sau urmări penal oficiali al căror guvern nu a consimțit la jurisdicția CPI”, a declarat secretarul de stat al SUA.

În 2025, SUA a introdus sancțiuni specifice pe numele mai multor oficiali ai CPI, inclusiv procurori și judecători, reclamând mandatele de arestare pe care le-a emis curtea împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, precum și o anchetă anterioară privind trupele americane din Afganistan.

Sancțiunile îngheață orice active americane pe care le-ar putea deține persoanele respective și, practic, le izolează pe acestea de sistemul financiar american, cu care aproape toate băncile care operează la nivel internațional au legături strânse.

În plus, Trezoreria SUA a emis marți o licență generală care autorizează lichidarea tranzacțiilor care îi implică pe Akane și Seye până la 17 septembrie.

Reacția CPI

CPI a condamnat măsura, susținând într-un comunicat că aceste măsuri subminează statul de drept.

„Atunci când actorii judiciari sunt amenințați pentru aplicarea legii, însăși ordinea juridică internațională este cea pusă în pericol”, a declarat CPI.

Seye a făcut parte din echipa acuzării care a solicitat emiterea unui mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și a fost nominalizat pentru un post de judecător la CPI.

În decembrie 2025, șefa CPI declara că sancțiunile SUA „vor submina rapid operațiunile curții în toate situațiile și cazurile și vor pune în pericol însăși existența acesteia”.

În iunie 2026, trei judecători ai CPI i-au dat în judecată pe Trump și administrația sa din cauza sancțiunilor, susținând că măsurile sunt ilegale.

Administrația Trump și-a intensificat campania împotriva CPI

Rubio a anunța luna trecută că administrația va intensifica eforturile împotriva CPI, inclusiv printr-o campanie diplomatică menită să convingă alte țări să părăsească instituția, un apel pe care cel puțin cinci țări l-au ținut deja în considerare.

Instanța cu sediul la Haga, înființată de comunitatea internațională în 2001 pentru a urmări penal crimele de război, genocidul și crimele împotriva umanității, este acuzată de Marco Rubio că reprezintă o amenințare pentru personalul american care pune în aplicare politicile administrației Trump privind imigrația sau operațiunile SUA împotriva ambarcațiunilor acuzate că transportă droguri.

SUA nu a fost niciodată membră a CPI.