SUA atacă petroliere iraniene iar Teheranul lovește o bază americană din Iordania

Forțele americane au atacat cinci petroliere iraniene ca răspuns la atacurile Teheranului asupra unei nave de război americane în ultimele două zile, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), popa

Patru petroliere iraniene legate de Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) din Golful Oman au fost vizate, precum și un alt petrolier în apropierea insulei Kharg, un important terminal petrolier din largul coastei Golfului Iranului, a adăugat Centcom.

Teheranul a răspuns lansând rachete asupra unei baze americane din Iordania, care a declarat că a doborât 18 din cele 20 de rachete iraniene cu sistemele sale de apărare aeriană.

Atacurile de tip „dinte pentru dinte” dintre cele două țări s-au intensificat în ultima săptămână, la mai bine de șase luni după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

Prețurile petrolului au crescut în primele ore ale tranzacțiilor din Asia. Țițeiul de referință Brent a crescut cu 1,5%, ajungând la 99,41 dolari (73,39 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a crescut cu 1,6%, ajungând la 94,55 dolari.

Două dintre rachetele lansate de Iran spre Iordania au căzut în zone nepopulate, a declarat un purtător de cuvânt oficial al Forțelor Armate Iordaniene.

Iranul a avertizat asupra unor noi represalii, îndemnând echipajele petrolierelor care au legături cu SUA din apropierea porturilor din Kuweit și Bahrain să „părăsească imediat navele, fie la ancoră, fie în porturi, deoarece vor deveni ținte”.

Cea mai recentă rundă de escaladare a tensionării are loc după ce Iranul a vizat o navă de război americană cu rachete balistice, despre care Centcom a declarat că au fost „evitate cu succes”. Acesta a adăugat că nimni nu a fost rănit în timpul atacurilor.

Ca răspuns, SUA a declarat că cele cinci petroliere iraniene pe care le-a vizat făceau „parte a unei rețele din umbră de miliarde de dolari care finanțează IRGC și reprezentanții săi regionali”.

Insula Kharg – unde un petrolier iranian a fost atacat în ultima rundă de atacuri americane – găzduiește principalul terminal iranian pentru exportul de petrol.

Aproximativ 90% din țițeiul țării trece prin insulă, transportat prin conducte de pe continent.

Presiunea asupra prețurilor petrolului a fost exacerbată de instabilitatea regională mai generalizată.

Tot marți, mișcarea houthi din Yemen, susținută de Iran, a atacat instalații energetice și infrastructură civilă în Arabia Saudită, rănind 73 de persoane, potrivit autorităților saudite.

Atacul cu dronă și rachetă a provocat incendii la instalații și instalații petroliere, ceea ce a dus la oprirea temporară a operațiunilor, a declarat Ministerul Armatei și Energiei din Arabia Saudită.

Întrebat de reporteri despre ultimele atacuri reciproce dintre SUA și Iran, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că situația este „destul de simplă”.

„Iranul continuă să încerce să atace navele americane. Și, de fiecare dată când fac asta sau încearcă să facă asta, vor pierde petroliere. Și cred că veți vedea asta din nou astăzi”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în Columbia.

Atacurile americane de marți au avut loc la câteva ore după ce marina iraniană a anunțat că a confiscat un submarin american fără echipaj în Strâmtoarea Ormuz.