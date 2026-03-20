SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Avioane la joasă altitudine și elicoptere aruncate în luptă. Ce urmează

Recâștigarea controlului asupra strâmtorii, închisă efectiv de câteva săptămâni, a devenit și mai urgentă joi, când Iranul a început să elaboreze planuri pentru a permite trecerea selectivă a anumitor nave, scriu Wall Street Journal și The Telegraph.

Statele Unite au lansat o ofensivă intensificată pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, mobilizând avioane de vânătoare care zboară la joasă altitudine și elicoptere Apache pentru a lovi navele și dronele iraniene din apropierea rutei maritime.

Calea navigabilă, prin care trece o cincime din petrolul mondial, a fost practic închisă după ce Teheranul a amenințat că va ataca orice navă care traversează strâmtoarea cu ambarcațiuni înarmate, mine și rachete de croazieră.

Operațiunea intensificată face parte dintr-un plan al Pentagonului, desfășurat în mai multe etape, menit să reducă pericolul reprezentat de ambarcațiunile armate, minele și rachetele de croazieră iraniene, care au blocat traficul naval pe această cale navigabilă încă de la începutul lunii martie, scrie The Telegraph.

Dacă acest pericol va putea fi redus, Statele Unite ar putea trimite nave de război americane prin strâmtoare și, în cele din urmă, ar putea escorta vasele care intră și ies din Golful Persic.

Experții estimează însă că ar fi nevoie de câteva săptămâni până când SUA vor elimina rețeaua de active a Iranului care a hărțuit traficul în strâmtoare.

SUA au accelerat desfășurarea de noi trupe

Închiderea efectivă a strâmtorii a făcut ca prețurile petrolului Brent să urce la peste 100 de dolari pe baril – atingând pentru scurt timp 119 dolari înainte de a închide la 108,65 dolari, în creștere cu 1,2%, joi – și a forțat administrația Trump să se confrunte cu implicațiile economice ale războiului pe care l-a lansat alături de Israel.

Joi, la Pentagon, generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a anunțat că avioanele A-10 Warthog sunt angajate pe flancul sudic, țintind ambarcațiunile de atac rapid din strâmtoare.

Ulterior, el a confirmat și desfășurarea elicopterelor Apache și a declarat că armata americană a lovit instalațiile subterane de depozitare a armelor din Iran.

Washingtonul a accelerat, de asemenea, desfășurarea celei de-a 11-a Unități Expediționare a Marinei din California. Se preconizează că grupul operativ, format din aproximativ 4.500 de marinari și infanteriști marini, va ajunge în Orientul Mijlociu în decurs de două zile.

Rolul „aliaților”

Caine a afirmat că unii aliați, fără a-i numi, foloseau elicoptere Apache pentru a aborda dronele, una dintre cele mai eficiente arme pe care Iranul le-a utilizat pentru a lovi statele arabe vecine și infrastructura lor energetică din Golful Persic.

Atât avioanele A-10, cât și elicopterele Apache au distrus timp de câteva zile ambarcațiunile iraniene de atac rapid care hărțuiau navele comerciale în strâmtoare, a declarat un oficial american.

Avioanele de vânătoare aflate deja în regiune pot contribui, de asemenea, la eliminarea ambarcațiunilor iraniene mici de atac rapid și a amenințărilor cu rachete, dar aeronavele suplimentare intensifică campania, a spus oficialul.

Iranul dispune în continuare de mine, rachete și ambarcațiuni

În ciuda atacurilor, se presupune că Iranul dispune în continuare de un stoc imens de mine, rachete de croazieră montate pe camioane și sute de ambarcațiuni intacte, ascunse în instalații cu tuneluri adânci săpate de-a lungul coastei și pe insule, a declarat pentru Wall Street Journal Farzin Nadimi, expert în domeniul apărării iraniene la Institutul pentru Politica Orientului Apropiat din Washington.

„Cred că va dura săptămâni până se va ajunge la un punct în care să se poată desfășura operațiuni în condiții de siguranță în strâmtoare”, a spus el. „Chiar și atunci, o mare parte din resursele iraniene vor supraviețui”, a avertizat el.

Iranul a atacat zeci de nave în strâmtoare, adesea cu ambarcațiuni mici, fără echipaj, care transportau încărcături explozive, sau cu drone aeriene. Alte nave au fost lovite de proiectile, în strâmtoare, în Golful Oman și în Golful Persic.

Recâștigarea controlului asupra strâmtorii a devenit și mai urgentă joi, când Iranul a început să elaboreze planuri pentru a permite trecerea selectivă a anumitor nave, Parlamentul de la Teheran luând în considerare o lege privind perceperea de taxe de trecere.

Cu o lățime de doar 24 de mile în punctul său cel mai îngust, Strâmtoarea Ormuz este un spațiu atât de îngust încât rachetele de croazieră pot fi lansate de la sute de mile distanță și totuși pot lovi navele care trec prin ea, a spus pentru Wall Street Journal Michael Connell, analist iranian la Centrul pentru Analize Navale, un think tank din Washington.

Reducerea amenințării până la punctul în care navele pot relua tranzitul prin strâmtoare este „posibilă, dar durează și probabil că nu se va ajunge niciodată la 100%”, a spus Connell.

„Am putea ajunge într-un stadiu în care navele trec, dar ar putea totuși să fie lovite din întâmplare”, a adăugat el.