SUA au redus intempestiv exercițiile militare comune cu un aliat-cheie. Ordinul primit de Pentagon

Președintele SUA, Donald Trump, a dat duminică instrucțiuni Pentagonului să „reducă substanțial” exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, programate să dureze 11 zile, chiar înainte ca acestea să înceapă, invocând costul acestora și refuzul Seulului de a participa la acțiuni împotriva Iranului, scrie Reuters.

Exercițiile din acest an urmau să țină seama, în special, de experiența acumulată de trupele nord-coreene alături de armata rusă pe frontul ucrainean, notează AFP.

Cu câteva ore înainte de începerea exercițiilor, Trump a declarat pe platforma Truth Social că, deși era prea târziu pentru a anula complet exercițiile, nu era „mulțumit” de faptul că SUA acceptaseră anterior să participe și a subliniat „relația foarte bună” pe care o are cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare… ci transmit un semnal total inadecvat și ostil către o țară care, de când Donald J. Trump este președinte, s-a comportat într-un mod neamenințător și respectuos”, a scris liderul american, referindu-se la el la persoana a treia.

Cu o zi înainte de anunțul său, Donald Trump a publicat pe Truth Social o imagine în care apărea alături de Kim Jong Un în timpul întâlnirii lor istorice din 2019, din primul mandat al miliardarului.

Exercițiile militare comune anuale „Ulchi Freedom Shield” sunt programate să se desfășoare în perioada 17-27 august, la ele urmând să participe aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni, precum și efective din contingentul american de 28.500 de oameni staționați în Coreea de Sud.

Washingtonul este principalul aliat de securitate al Seulului. În noua strategie de apărare a SUA, făcută publică în ianuarie 2026, se preciza că Republica Populară Democratică Coreea, denumirea oficială a Coreei de Nord, reprezintă o amenințare militară directă pentru Republica Coreea (Coreea de Sud, n.r.), precum și pentru Japonia, ambele fiind aliate ale SUA prin tratate.

Exercițiile au început conform planului

Se preconizează că exercițiile curente vor include operațiuni de contracarare a dronelor, de perturbare a semnalelor GPS și de combatere a atacurilor cibernetice, pentru a se adapta la capacitățile în continuă evoluție ale Coreei de Nord, au declarat oficialii săptămâna trecută.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat pentru Reuters că exercițiile au început luni, conform programului, dar a refuzat să comenteze declarațiile lui Trump.

Biroul prezidențial de la Seul, precum și ministerele apărării și afacerilor externe nu au răspuns imediat solicitărilor venite din partea Reuters, având în vedere că în Coreea de Sud era zi de sărbătoare.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a redirecționat întrebările pe această temă către Casa Albă, care nu a răspuns la solicitarea de informații suplimentare privind următorii pași în cadrul exercițiilor.

Ce arată decizia lui Trump

Trump a încercat de mult timp să pună capăt sau să reducă exercițiile militare cu Coreea de Sud, încă din primul său mandat, calificându-le drept „provocatoare” și costisitoare.

De asemenea, el a intrat în conflict cu Seulul cu privire la împărțirea costurilor staționării a 28.500 de soldați americani în Coreea de Sud și rolul acestora în asigurarea securității regiunii în ansamblu.

Phenianul denunță în mod regulat exercițiile americano-sud-coreene ca fiind pregătiri pentru o invazie. Miercurea trecută, Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică de pe coasta sa estică spre Marea Japoniei, au declarat armatele sud-coreeană și japoneză, la șase zile după o lansare similară a unei rachete balistice nord-coreene cu rază scurtă de acțiune, pe 6 august.

Trump ar putea încerca să îmbunătățească relațiile cu Kim Jong Un, a afirmat Jenny Town, directoarea programului „38 North” al think tank-ului Stimson Center.

„Această decizie ar putea face parte dintr-un efort mai amplu de a crea o oportunitate diplomatică cu Phenianul, așa cum Trump și-a dorit în mod constant de la revenirea la putere, deși natura haotică a acestei mișcări este puțin probabil să facă o impresie deosebită la Phenian”, a declarat Town.

Pentru Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha din Seul, o reducere a manevrelor comune „va slăbi puterea de descurajare în fața unor eventuale conflicte din Asia”.



„Economiile realizate”, dacă este cazul, „sunt marginale, în timp ce avantajele diplomatice pentru relațiile cu Coreea de Nord sunt incerte”, a declarat Easley pentru AFP.

Relație cu suișuri și coborâșuri

Relația dintre Trump și Kim a fost o cursă cu suișuri și coborâșuri de ani de zile.

Trump l-a batjocorit odată pe liderul nord-coreean numindu-l „micul om-rachetă” și a amenințat Phenianul cu „foc și furie”, în timp ce Kim s-a lăudat că îl va „îmblânzi cu foc pe bătrânul senil și deranjat mintal din SUA”.

Cu toate acestea, cei doi au participat la trei summituri, iar Trump a declarat că „ne-am îndrăgostit” după ce a schimbat scrisori cu Kim. Niciunul dintre aceste eforturi nu a dus la schimbări în ceea ce privește programul nuclear sau de rachete balistice al Coreei de Nord.

Chiar dacă duminică Trump a vorbit în termeni calzi despre Coreea de Nord, care deține arme nucleare, el a subliniat poziția Coreei de Sud față de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

„Deși este oarecum fără legătură (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au răspuns: «Nu, mulțumim!»”, a scris Trump.

Semne de întrebare privind exercițiile comune SUA-Coreea de Sud

Nu este clar cum ar putea fi reduse exercițiile „Ulchi Freedom Shield”, dar, în ultimii ani, acestea s-au îndepărtat de exercițiile cu foc real, orientându-se către simulări pe computer ale atacurilor cu rachete și ale atacurilor cibernetice.

Manevrele urmau să fie axate anul acesta pe pregătirea de luptă de care au beneficiat efectivele de la Phenian pe frontul din Ucraina, în cadrul unei apropieri strategice de Moscova, scrie AFP.

Oficialii militari americani au declarat că trupele nord-coreene, care au luptat alături de Rusia în invazia acesteia asupra Ucrainei, au acumulat experiență din conflict, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tot mai frecventă a sistemelor fără pilot, a războiului electronic și a operațiunilor cibernetice.

Ucraina a declarat săptămâna trecută că rachete fabricate în Coreea de Nord au fost utilizate într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra unei oțelării din Zaporojie, care a provocat moartea a șapte muncitori și a forțat oprirea producției, în cadrul atacului fiind folosite și rachetele hipersonice rusești Zircon.

Un înalt oficial al Comandamentului Nord al SUA, generalul-locotenent Joseph Jarrard, a avertizat săptămâna trecută că Coreea de Nord a testat cu succes rachete balistice intercontinentale cu „o putere de propulsie suficientă pentru a lansa o încărcătură nucleară oriunde în America de Nord”, complicând eforturile de apărare a teritoriului național al SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Phenianul că se pregătește să trimită între 30.000 și 50.000 de soldați în plus pentru a sprijini forțele ruse, fără a preciza sursa acestor cifre sau un eventual calendar.



Duminică, presa de stat nord-coreeană a subliniat că Kim Jong Un s-a declarat „mândru” de relația sa cu Moscova, într-o scrisoare trimisă președintelui rus Vladimir Putin.