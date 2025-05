SUA au simulat în premieră efectele unei furtuni solare de proporții. Un eveniment real ar fi catastrofal

Un exercițiu fără precedent, desfășurat de mai multe agenții americane, a demonstrat cât de nepregătiți suntem în fața unei furtuni solare severe, punând în pericol infrastructura critică și securitatea națională, relatează Gizmodo.

Pentru prima dată, mai multe agenții guvernamentale din Statele Unite au participat la un exercițiu complex care a testat gradul de pregătire pentru o furtună solară de proporții.

Rezultatele au evidențiat deficiențe majore în capacitatea cercetătorilor de a prognoza cu precizie vremea spațială – un factor esențial în protejarea sistemelor de comunicații, energiei electrice și infrastructurii spațiale.

Exercițiul de simulare desfășurat de SUA a scos la iveală vulnerabilități îngrijorătoare

Exercițiul a fost organizat de grupul de lucru Space Weather Operations, Research, and Mitigation (SWORM), o coaliție interinstituțională care include National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) și Department of Homeland Security (DHS).

Scopul principal a fost evaluarea capacității guvernului american de a reacționa în fața unei furtuni solare iminente. Concluziile au fost prezentate într-un raport recent, care a subliniat lipsa resurselor și a tehnologiei necesare pentru prognoze spațiale eficiente.

Simularea a avut loc între 8 și 9 mai 2024, la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory din Laurel, Maryland, și la un centru al Federal Emergency Management Agency (FEMA) din Denver, Colorado. Scenariul a inclus patru module care au simulat o succesiune de evenimente solare cu impact negativ asupra sistemelor terestre și orbitale: întreruperea comunicațiilor radio, pierderea funcționalității GPS, pene de curent, expunere intensă la radiații pentru astronauți și sateliți, și pierderea contactului cu sateliții aflați pe orbită.

Scenariu futurist: astronauți în pericol pe Lună și în drum spre ea

Unul dintre module a propus o simulare plasată în viitor, în perioada ianuarie-februarie 2028.

NOAA detectează o regiune activă pe suprafața Soarelui care se aliniază cu Pământul. În același timp, doi astronauți se află în drum spre Lună la bordul navei Orion, iar alți doi se află deja pe suprafața selenară, ca parte a misiunilor Artemis.

Participanții au fost provocați să analizeze dacă instituțiile lor dispun de politici și protocoale adecvate în cazul unui astfel de eveniment spațial major.

Coincidență tulburătoare: furtuna geomagnetică reală din 10 mai 2024

Ironia face ca, la scurt timp după simulare, să fi avut loc cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele două decenii.

Pe 10 mai 2024, o furtună de nivel G5 – clasificată drept extremă – a lovit Pământul, generată de ejecții masive de masă coronală (CME) de la suprafața solară.

Impactul a fost resimțit la nivelul rețelei electrice și a produs aurore spectaculoase vizibile în întreaga lume. În plus, densitatea atmosferei din orbita joasă a Pământului a crescut semnificativ, ceea ce a dus la o frecare suplimentară asupra sateliților, afectându-le traiectoria.

Prognoza meteo spațială – încă imprecisă și insuficientă

Specialiștii monitorizează activitatea solară și ejecțiile de masă coronală, dar astfel de furtuni sunt extrem de dificil de anticipat. Potrivit lui Shawn Dahl, coordonator de servicii la Space Weather Prediction Center, adevărata compoziție a unei CME poate fi cunoscută doar când aceasta ajunge la aproximativ 1,6 milioane km de Pământ – ceea ce oferă o fereastră de reacție de doar 15 până la 45 de minute pentru măsuri.

Participanții la exercițiu au identificat cea mai mare provocare: imposibilitatea de a prevedea cu exactitate modul în care ejecțiile coronale vor interacționa cu câmpul magnetic al Pământului.

Orientarea câmpului magnetic al norului de particule poate fi stabilită cu doar aproximativ 30 de minute înainte de impact, ceea ce influențează decisiv severitatea efectelor.

Recomandări: sateliți avansați și parteneriate internaționale

Raportul final recomandă investiții urgente în sateliți de generație următoare pentru monitorizarea vremii spațiale și extinderea rețelei de senzori pentru a urmări cauzele și efectele acestor fenomene.

De asemenea, este esențială colaborarea între agențiile americane, sectorul privat și partenerii internaționali.