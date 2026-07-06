SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO

Statele Unite au avertizat Polonia că Rusia ar putea pregăti în lunile următoare o „provocare” militară, menită să testeze „hotărârea” NATO de a-și apăra aliații, scrie publicația italiană La Stampa, citată de Rador Radio România.

Informația a fost transmisă de publicația poloneză Onet, care citează surse apropiate președintelui Karol Nawrocki și din cadrul cercurilor de securitate.

Scenariile luate în calcul includ atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii critice, operațiuni hibride sau cibernetice și o incursiune transfrontalieră limitată dinspre teritoriul rus Kaliningrad sau dinspre Belarus, acțiuni care ar putea fi prezentate drept un „accident”, o „eroare de navigație”, sau o „misiune de recuperare de urgență a unui elicopter”.

Potrivit unor surse din serviciile de informații de la Varșovia citate de The Telegraph, obiectivul Kremlinului este declanșarea unei crize suficient de grave pentru a exercita presiuni asupra aliaților occidentali în vederea reducerii sau suspendării sprijinului militar pentru Ucraina, evitând totodată o confruntare directă, de amploare, între Rusia și NATO.

Operațiunea ar viza, astfel, dezbinarea Alianței și consolidarea poziției de negociere a Moscovei, fără ca situația să escaladeze până la un conflict deschis

Existența unui astfel de risc a fost confirmată pentru publicația poloneză Onet de o sursă din conducerea serviciilor de informații poloneze, care a susținut că NATO deține informații în această privință. Alte confirmări ulterioare au venit de la ambasadorul unuia dintre principalii aliați NATO ai Poloniei.

O altă sursă, de data aceasta din cercul președintelui Nawrocki, indică faptul că americanii, în timpul întâlnirilor cu șefii Statului Major General, „informează sistematic Polonia despre planurile Rusiei privind un atac convențional asupra flancului estic al NATO, planuri în care Polonia nu este absolut exclusă”.

Scopul provocării rusești ar fi escaladarea tensiunilor, forțând țările occidentale să retragă ajutorul Ucrainei.

Potrivit Onet, scenariile provocărilor ar putea include, de exemplu, un atac cu drone asupra infrastructurii critice (cum ar fi stațiile de transport al energiei electrice) sau atacuri aeriene simulate, care ar obliga Polonia să își activeze apărarea aeriană. Potrivit unuia dintre interlocutorii noștri, cel mai amplu scenariu ar putea implica un „ae ar dori Rusia să realizeze? Patru obiective

Acest ultim scenariu a fost descris de o altă sursă Onet din cadrul serviciilor de informații poloneze. În opinia sa, o provocare armată ar putea implica trecerea frontierei poloneze de către unități rusești sau belaruse. Acest lucru s-ar întâmpla „din greșeală” sau, de exemplu, pentru a „salva” echipajul dispărut al unui elicopter care a aterizat în Polonia din cauza unei „defecțiuni a sistemului de navigație”.

Rusia ar spera că, în loc să deschidă focul asupra soldaților ruși sau belaruși într-o astfel de situație, Polonia ar fi forțată de SUA să negocieze cu Rusia sau Belarus.

Informațiile despre posibilitatea unei potențiale provocări rusești au fost confirmate pentru Onet de un membru al conducerii Ministerului Apărării Naționale, o a cincea sursă, care a declarat, însă, că Polonia a efectuat deja exerciții menite să transmită un semnal clar Moscovei.