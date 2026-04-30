SUA cer din nou aliaților să participe la deschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul creșterii prețurilor petrolului

O telegramă diplomatică americană văzută de Reuters propune o coaliție denumită „Maritime Freedom Construct”, care ar urma să facă schimb de informații, să coordoneze eforturile diplomatice și să contribuie la aplicarea sancțiunilor.

Statele Unite presează alte țări pentru a construi o coaliție internațională cu scopul de a restabili libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei telegrame diplomatice a Departamentului de Stat consultată de Reuters.

Informația vine într-un moment în care prețurile petrolului au atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani, pe fondul temerilor privind un blocaj pe termen lung al căii navigabile strategice.

La două luni de la începerea războiului, declanșat de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, strâmtoarea rămâne închisă, blocând 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Acest lucru a determinat o creștere a prețurilor globale la energie și a amplificat îngrijorările cu privire la riscurile unei recesiuni economice.

Eforturile de soluționare a conflictului au ajuns într-un impas, pe care Statele Unite încearcă să-l depășească printr-o blocadă navală a exporturilor de petrol ale Iranului, sursa vitală de venit a țării.

Noi posibile atacuri

Pe fondul acestui blocaj, președintele american Donald Trump urmează să fie informat joi cu privire la planurile posibile pentru o serie de noi atacuri militare asupra Iranului, în speranța că Teheranul va reveni la negocieri, potrivit unor informații publicate de site-ul Axios.

Acest lucru a determinat creșteri semnificative ale prețurilor petrolului, care a ajuns la un moment dat la 125 de dolari pe baril.

Teheranul a avertizat miercuri că va lua „măsuri militare fără precedent” împotriva blocadei impuse de SUA, care împiedică navele să plece din Iran sau să ancoreze în porturile iraniene.

De partea cealaltă, Trump a spus că SUA vor continua presiunea până la rezolvarea problemei programului nuclear iranian.

„Ei nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se deștepte repede!”, a spus Trump într-o postare pe rețelele sociale miercuri, fără a explica ce ar implica un astfel de acord.

În timp ce Washingtonul și Teheranul își adresează amenințări publice, Pakistanul, în calitate de mediator, încearcă să evite escaladarea conflictului, a declarat miercuri o sursă pakistaneză.

Trump a purtat marți discuții cu directori din industria petrolieră și „a discutat măsurile pe care le-a luat pentru a calma piețele mondiale de petrol, precum și măsurile pe care le-am putea lua pentru a continua blocada actuală timp de luni de zile, dacă este necesar, și pentru a minimiza impactul asupra consumatorilor americani”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Ce spune telegrama Departamentului de Stat

Telegrama Departamentului de Stat a menționat că Statele Unite invită alte țări să se alăture unei noi coaliții internaționale care ar permite navelor să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz, după ce traficul pe această cale navigabilă a fost blocat.

Coaliția propusă, denumită „Maritime Freedom Construct”, ar urma să facă schimb de informații, să coordoneze eforturile diplomatice și să contribuie la aplicarea sancțiunilor, se arată în telegramă.

Franța, Marea Britanie și alte țări au purtat discuții cu privire la participarea la o astfel de coaliție, dar au declarat că sunt dispuse să contribuie la redeschiderea strâmtorii numai după încetarea ostilităților.

Ce vrea Teheranul

Iranul dorește ca SUA să-i recunoască dreptul de a îmbogăți uraniu pentru ceea ce susține că sunt scopuri pașnice, civile.

Teheranul deține un stoc de aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, care, dacă ar fi îmbogățit suplimentar, ar putea fi utilizat pentru fabricarea mai multor arme nucleare.

Președintele parlamentului iranian și principalul negociator, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că prin intermediul blocadei, Trump încearcă să divizeze iranienii și să forțeze Iranul să se predea.

„Soluția pentru a face față noii conspirații a inamicului este una singură: menținerea unității, care a fost blestemul tuturor conspirațiilor inamicului”, a spus Qalibaf într-un mesaj audio pe aplicația de mesagerie Telegram.

Presiuni economice

Dar economia Iranului nu se simte deloc bine.

Moneda țării a scăzut miercuri la un nivel record, a declarat Agenția de știri a studenților iranieni. Inflația s-a situat la 65,8% pentru luna aprilie, până la data de 20, a declarat banca centrală.

Cea mai recentă ofertă a Iranului pentru soluționarea războiului, suspendat din 8 aprilie în baza unui acord de încetare a focului, ar amâna discuțiile privind programul său nuclear până la încetarea oficială a conflictului și rezolvarea problemelor legate de transportul maritim.

Trump a respins propunerea în forma ei inițială, care ar fi presupus deblocarea totală a Strâmtorii Ormuz.

Sursa pakistaneză a declarat că Statele Unite au împărtășit „observații” cu privire la propunerea iraniană și că acum este rândul Iranului să răspundă.

„Iranienii au cerut timp până la sfârșitul săptămânii”, a declarat sursa pentru Reuters.