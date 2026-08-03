După ce a anulat „cel mai mare atac de după cel de-al Doilea Război Mondial” împotriva Iranului, Trump anunță noi negocieri

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că luni vor avea loc discuții cu Iranul, dar a refuzat să stabilească un termen limită pentru încheierea unui acord, după ce anterior afirmase că a anulat un atac iminent în speranța că se va ajunge rapid la o înțelegere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și soluționarea impasului legat de capacitățile nucleare ale Teheranului, scrie Reuters.

Președintele american a declarat sâmbătă seara pe platforma sa Truth Social că Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu au solicitat timp pentru a finaliza un acord care să conducă la „redeschiderea imediată, completă și totală” a strâmtorii și la „încetarea amenințării nucleare a Iranului”, dar că Teheranul trebuie să „încheie rapid un ACORD”.

La întoarcerea la Washington după un weekend petrecut în New Jersey, Trump le-a spus reporterilor duminică că negocierile vor începe luni după-amiază, dar nu a oferit detalii despre locul unde vor avea loc acestea sau despre persoanele implicate.

Întrebat dacă există un termen limită până la care Iranul trebuie să ajungă la un acord, Trump a refuzat să răspundă. „Aș prefera să închei un acord? Nu vreau să omor oameni, pentru că oamenii mor, mor foarte mulți oameni, iar noi nu vrem asta”, a răspuns Trump.

Prețul petrolului, în ușoară scădere

Liderul de la Casa Albă a lansat în repetate rânduri amenințări că va intensifica războiul împotriva Iranului pe care l-a declanșat împreună cu Israelul la sfârșitul lunii februarie, doar pentru a acorda mai mult timp negocierilor, care până acum nu au dus la un acord.

Aparentă dezescaladare a lui Trump, după zile de amenințări cu noi atacuri din partea ambelor părți, reprezintă cea mai recentă întorsătură a conflictului.

Atacurile s-au extins din Golful Persic până în Marea Roșie și chiar la o instalație din Marea Mediterană, în Egipt.

Iranul a închis în mare parte Strâmtoarea Ormuz, o cale de transport pentru 20% din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii înainte de începerea războiului, provocând creșterea prețurilor la energie și alimentând inflația la scară mai largă.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 4% în primele ore de tranzacționare de luni. Petrolul Brent a ajuns la aproximativ 83 de dolari pe baril, iar țițeiului american a scăzut la circa 80 de dolari pe baril, potrivit CNN.

Anunțul Iranului privind un acord cu Omanul

Iranul a anunţat duminică, la câteva ore după anunţul suspendării atacurilor americane, că se află pe punctul de a încheia un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP, preluată de News.ro.

Iranul, care nu doreşte o revenire la situaţia dinainte de război, autorizează deocamdată o singură rută de-a lungul coastelor sale şi intenţionează să păstreze controlul asupra strâmtorii, situată şi în apele teritoriale ale Omanului.

În iunie, deschiderea unei rute pe lângă Oman a stârnit furia autorităţilor iraniene, dar se pare că se conturează un compromis, dacă e să dăm crezare Teheranului, întrucât Muscat nu a reacţionat imediat.

„Suntem pe punctul de a ajunge la un acord privind o rută acceptabilă pentru ambele părţi – nici ruta nordică, nici cea sudică -, cu respectarea drepturilor suverane ale fiecărei ţări şi garantarea intereselor noastre naţionale şi a securităţii noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaïl Baghaï, la televiziunea de stat.

Şeful diplomaţiei, Abbas Araghchi, citat de agenţia oficială de presă Irna, a considerat, la rândul său, că negocierile se află „pe drumul cel bun şi se află în faza finală”.

SUA au renunțat la bombardamente „masive”

În momentul în care Trump a anunțat sâmbătă suspendarea bombardamentelor a făcut din nou apel și deschiderea „completă şi totală” a strâmtorii.

Însă un acord între Iran şi Oman nu ar avea „nicio legătură cu redeschiderea sau menţinerea închiderii”, a asigurat Esmaïl Baghaï, afirmând că strâmtoarea era închisă din cauza „tuturor măsurilor ostile” luate de Washington.

Președintele SUA a declarat că a renunţat la noi atacuri, „la un nivel (…) de forţă şi putere nemaiîntâlnit de la cel de-al Doilea Război Mondial”, la cererea ţărilor din regiune, cu condiţia ca un acord cu Teheranul să fie încheiat rapid, în special cu privire la Strâmtoarea Ormuz. „Liniile generale au fost convenite”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Potrivit agenţiei oficiale de presă saudite, Trump a purtat o conversaţie telefonică cu prinţul moştenitor Mohamed bin Salman, un aliat-cheie în regiune, care l-a îndemnat să „acorde prioritate dialogului pentru a reduce tensiunile”.

Potrivit presei americane, Washingtonul avea în vedere noi bombardamente masive în cursul weekendului. CBS News a menţionat, în special, posibilitatea unor atacuri împotriva rafinăriilor de petrol şi a centralelor electrice, conduse atât de Statele Unite, cât şi de Israel, ceea ce ar fi reprezentat o premieră în ultimele două luni.