SUA lansează atacuri „puternice” asupra Iranului. „Știau că vin. Ne-au cerut să nu o facem”

Armata americană a anunțat că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului, ca represalii pentru o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, scrie BBC.

Centcom a declarat la X că atacurile au fost „un răspuns puternic” la atacurile de marți ale Iranului asupra bazelor americane din Iordania și asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Cele mai recente ostilități au avut loc la o zi după extinderea conflictului, odată cu primele atacuri comune americano-saudite anunțate public, care au vizat forțe intermediare iraniene din Irak.

Când SUA și Israelul au lansat atacuri militare asupra Iranului în februarie, președintele american Donald Trump a declarat că războiul va dura doar câteva săptămâni, dar acesta durează deja de cinci luni, fără ca vreun sfârșit să se întrevadă.

Miercuri, Axios a relatat, citând un oficial american anonim, că Trump s-a întâlnit cu ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, care i-a transmis că Arabia Saudită dorește să dezescaladeze tensiunile. BBC a contactat Casa Albă pentru comentarii.

Conflictul s-a reaprins după câteva zile de calm relativ

Timp de câteva zile, ambele părți au oprit atacurile , discuțiile reluându-se aparent în speranța unui tip de soluție diplomatică. Trump le-a numit „negocieri foarte prietenoase”, deși Teheranul a negat că ar avea loc vreo discuție.

Cu câteva ore înainte de atacurile anunțate miercuri, Trump a promis că va riposta Iranului pentru tentativa de atac asupra trupelor americane de cu o zi înainte.

Președintele SUA le-a spus reporterilor de la Casa Albă: „Îi vom lovi foarte tare, pentru că este rândul nostru să-i lovim”.

„Știu că vine. Ne-au cerut să nu o facem.â”

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a vizat o bază aeriană americană și un centru de comandă din Iordania „ca răspuns la actele de agresiune ale armatei americane care ucide copii”.

De asemenea, a precizat că forțele navale au atacat trei petroliere în Strâmtoarea Hormuz după ce acestea „au ignorat avertismentele” și au navigat pe ceea ce a descris ca fiind o „rută nesigură și ilegală” prin această cale navigabilă vitală din Golf.

Vinerea trecută, Trump a suspendat o campanie intensivă de bombardamente care durase 13 nopți consecutive. SUA au declarat că au vizat arme și situri militare iraniene. Se pare că zeci de oameni au murit.

Marți, Centcom a declarat că atacurile comune americano-saudite au lovit „mai multe locații logistice și de armament terorist din estul Irakului, ca răspuns puternic la peste 30 de atacuri aeriene cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore”.

Forțele de Mobilizare Populară (PMF), gruparea paramilitară irakiană dominată de milițiile șiite susținute de Iran, a declarat că cel puțin 20 dintre membrii săi au fost uciși în atacuri americano-saudite asupra bazelor sale.

Președinția irakiană a declarat că a denunțat bombardamentul bazelor PMF, numindu-l „un atac inacceptabil și o încălcare flagrantă a suveranității Irakului”.

Însă Trump a declarat pentru Fox News că atacurile au fost „coordonate cu guvernul irakian”.

Arabia Saudită, care se consideră principala putere musulmană sunnită, și Iranul, cea mai mare țară musulmană șiită, se află într-o luptă pentru dominația regională de decenii.