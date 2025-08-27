SUA, singura țară din Consiliul de Securitate al ONU care nu recunoaște foametea din Gaza ca „o criză provocată de om”

Un palestinian hrănește un copil cu supă de linte, în cartierul Daraj din orașul Gaza, pe 3 august 2025. FOTO: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia

Toți membrii Consiliului de Securitate al ONU, cu excepția Statelor Unite, au declarat miercuri că foametea din Gaza este o „criză provocată de om” și au avertizat că folosirea înfometării ca armă de război este interzisă de dreptul umanitar internațional, relatează Reuters.

Într-o declarație comună, cei 14 membri ai Consiliului au cerut un armistițiu imediat, necondiționat și permanent, eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas și de alte grupuri, intensificarea semnificativă a ajutorului umanitar în întreaga Fâșie Gaza și ca Israelul să ridice imediat și necondiționat toate restricțiile privind livrarea de ajutoare.

„Foametea din Gaza trebuie oprită imediat”, au transmis membrii Consiliului. „Timpul este esențial. Situația de urgență umanitară trebuie abordată fără întârziere, iar Israelul trebuie să își schimbe dreicția”.

Orașul Gaza și zonele învecinate se confruntă oficial cu foamete, care riscă să se extindă, a stabilit vineri un organism internațional de monitorizare a foametei. Potrivit sistemului Integrated Food Security Phase Classification (IPC), aproximativ 514.000 de persoane, aproape un sfert din populația palestiniană din Gaza, suferă de foamete, număr care ar putea ajunge la 641.000 până la sfârșitul lunii septembrie.

Israel a cerut miercuri retragerea acestei evaluări, respingând concluziile drept false și părtinitoare. Autoritățile israeliene au susținut că analiza IPC s-a bazat pe date incomplete, furnizate în mare parte de Hamas, și nu a ținut cont de un recent aflux de alimente în regiune.

La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU privind Gaza, desfășurată miercuri, ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, a pus sub semnul întrebării credibilitatea și integritatea raportului IPC, afirmând că „nu trece testul nici într-un sens, nici în altul”.

„Cu toții recunoaștem că foametea este o problemă reală în Gaza și că există nevoi umanitare majore care trebuie acoperite. Abordarea acestor nevoi este o prioritate pentru Statele Unite”, a declarat ea în fața Consiliului format din 15 membri.