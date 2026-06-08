SUA vor expulza imigranți ilegali în una dintre cele mai sărace țări din lume

Statele Unite doresc să expulzeze imigranți ilegali în una dintre cele mai sărace țări din lume, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic decât al unor state măcinate de războaie civile, au declarat pentru Reuters două surse care afirmă că un acord în acest sens a fost convenit deja.

Washingtonul a expulzat deja în Africa imigranți ilegali către așa-zise țări „terțe”, diferite de cele de origine ale imigranților, pe lista acestora numărându-se Republica Democrată Congo, Ghana, Sierra Leone și Guineea Ecuatorială.

Opoziția democrată din Congres a acuzat administrația Trump că a încheiat cu aceste țări acorduri netransparente și că ar fi plătit guvernelor lor zeci de milioane de dolari pentru a primi imigranții pe care țările lor de origine refuză să îi primească din cauza divergențelor cu Washingtonul.

Sursele Reuters afirmă acum că un acord a fost încheiat și cu Republica Centrafricană, o țară cu un PIB pe cap de locuitor de doar 613 dolari pe an, potrivit ultimelor estimări ale FMI. Singurele țări mai sărace la nivel mondial sunt Burundi, Sudanul de Sud, Afganistanul și Yemenul.

Un ordin executiv promulgat chiar luna trecută de președintele Donald Trump afirmă că Republica Centrafricană „a fost marcată de prăbușirea ordinii de drept și a ordinii publice; de tensiuni interconfesionale; de violențe și atrocități pe scară largă; precum și de recrutarea și folosirea pe scară extinsă, adesea forțată, a copiilor-soldați, și care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Republicii Centrafricane și a statelor vecine”.

Ordinul a făcut parte din seria de documente semnate de președintele american pentru a justifica impunerea unor noi taxe vamale pentru diferite țări din jurul lumii, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat în februarie o mare parte din cele anunțate de Casa Albă în aprilie anul trecut.

Acordul a fost negociat în capitala țării africane

În multe cazuri, persoanele pe care autoritățile americane le-au trecut pe lista de expulzări obținuseră protecții legale din partea instanțelor pentru imigrație din SUA împotriva repatrierii lor în țările de origine.

Însă organizațiile pentru drepturile omului susțin că acordurile cu țări terțe permit Statelor Unite să ocolească aceste protecții. Administrația Trump a apărat expulzările în aceste țări, susținând că ele sunt legale.

Un oficial centrafrican a declarat pentru Reuters că acordul cu țara sa a fost discutat în timpul unei reuniuni desfășurate pe 18 mai la Bangui cu o delegație americană condusă de Christian Jové Ehrhardt, secretar adjunct asistent în cadrul Biroului pentru Populație, Refugiați și Migrație al Departamentului de Stat.

„Republica Centrafricană va primi într-adevăr, în cadrul acordurilor cu Statele Unite, imigranți expulzați de autoritățile americane”, a spus oficialul, care a solicitat să își păstreze anonimatul.

Un diplomat aflat în regiune, care a vorbit de asemenea sub protecția anonimatului, a afirmat că s-a ajuns la un acord.

Panouri electorale pentru alegerile organizate de Republica Centrafricană în decembrie 2025, FOTO: Annela Niamolo / AFP / Profimedia

Nu e clar când vor începe expulzările imigranților în Republica Centrafricană

Republica Centrafricană a traversat cicluri repetate de tulburări și violențe de la obținerea independenței față de Franța în 1960, situație care a lăsat majoritatea celor 5,5 milioane de locuitori ai săi în sărăcie.

Președintele Faustin-Archange Touadéra, care a câștigat un al treilea mandat în urma alegerilor desfășurate în decembrie anul trecut, s-a orientat către Rusia pentru sprijin în domeniul securității, deși a semnalat și un interes reînnoit pentru parteneriate cu statele occidentale în domeniul mineralelor critice.

Nici sursa din guvernul centrafrican, nici diplomatul aflat în regiune nu au oferit detalii privind numărul migranților care vor fi trimiși în țară, naționalitățile acestora sau momentul în care ar putea începe zborurile, deși o hotărâre judecătorească recentă arată că încercările au început deja.

Judecătorul federal american Lee Rosenthal a emis la 22 mai un ordin temporar de suspendare care blochează expulzarea unui cetățean turc, menționând că autoritățile americane intenționau să transfere persoana respectivă în Republica Centrafricană la 26 mai.

Un oficial al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) a confirmat pentru Reuters că agenția va participa la acordarea de asistență persoanelor expulzate după sosirea acestora în Republica Centrafricană.

OIM a oferit deja asistență deportaților trimiși în țări terțe din alte state africane, inclusiv în Congo.