SUA vor trimite imigranți într-o țară africană. Statul gazdă are deja 2 milioane de refugiați pe teritoriul său

Uganda a încheiat un acord cu SUA pentru a-i primi pe imigranţii din ţări terţe care este posibil să nu primească azil în SUA dar sunt reticenţi să revină în statele de origine, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump vrea să deporteze milioane de imigranţi care au intrat ilegal în SUA, iar administraţia sa a încercat să crească numărul de expulzări în ţări terţe, trimiţând infractorii condamnaţi în ţări ca Sudanul de Sud şi Eswatini.

„Este un aranjament temporar cu condiţii, între care şi faptul că indivizii cu cazier şi minorii neînsoţiţi nu vor fi acceptaţi”, a declarat într-un comunicat secretarul permanent al MAE ugandez, Bagiire Waiswa.

El a adăugat că Uganda ar prefera să primească persoane cu cetăţenii africane în baza acestui acord. „Cele două părţi lucrează la modalităţile detaliate prin care acordul va fi implementat”, a spus el.

Miercuri, un alt oficial din MAE ugandez a negat informaţiile din prea americană potrivit cărora ţara est-africană a acceptat să găzduiască persoane deportate din SUA, afirmând că acesteia îi lipsesc facilităţile de găzduire.

Uganda, un aliat american în estul Africii, găzduieşte pe teritoriul său şi aproape două milioane de refugiaţi şi solicitanţi de azil, majoritatea proveniţi din regiune precum RD Congo, Sudan şi Sudanul de Sud.