Sub presiune în Spania, premierul Sánchez apără guvernul în criza migranților din Ceuta. „De ce ți-e frică de Maroc?”, întreabă opoziția

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat joi că nimeni nu a prevăzut momentele dramatice în care 72.000 de migranți au intrat brusc în enclava Ceuta la finalul lunii iulie. Șeful guvernului a vorbit în fața parlamentarilor, pe fondul presiunilor tot mai mari privind modul în care a gestionat criza, scriu Reuters și BBC.

„Este absurd să se creadă că guvernul știa și nu a făcut nimic”, a declarat Pedro Sánchez în fața Parlamentului spaniol, joi, la câteva ore după ce zeci de mii de oameni s-au alăturat manifestațiilor anti-guvernamentale organizate în toată țara, cu sprijinul partidelor de opoziție.

Sánchez a susținut, de asemenea, că nu există dovezi că Marocul ar fi în spatele traversării în masă a graniței și că a existat o „coordonare strânsă” între cele două țări.

Un raport al poliției spune o versiune diferită

Declarațiile lui Sanchez în Camera inferioară a Parlamentului vin după un raport al poliției publicat săptămâna aceasta, potrivit căruia intrarea migranților în Ceuta nu a fost un eveniment migrator spontan, ci o operațiune planificată și desfășurată în etape, menită să copleșească controalele de frontieră.

Raportul poliției, consultat de Reuters, susține că forțele de securitate marocane au fost inițial dislocate în număr mai mic decât de obicei în apropierea digului de la Tarajal, care separă enclava de țara nord-africană, și nu au făcut o încercare serioasă de a dispersa mulțimile.

Unii ofițeri marocani în uniformă ofereau indicații de orientare către punctul de trecere a frontierei, în timp ce alte persoane neidentificate păreau să ghideze sau să monitorizeze fluxul de persoane, se arată în raport.

Cu toate acestea, raportul nu a identificat ofițerii în mod individual și nici nu a furnizat dovezi verificate independent cu privire la existența unor ordine din partea autorităților marocane.

„Nicio dovadă solidă”

Sanchez a avut un alt discurs.

„Vă pot asigura că nicio instituție – nici serviciul diplomatic, nici Comisia Europeană, nici vreun organism internațional – nu a furnizat guvernului spaniol vreo dovadă solidă că Marocul ar fi planificat sau pus în aplicare incidentul. Absolut niciuna”, a spus Sanchez.

Cu toate acestea, el a precizat că poliția de jandarmerie din Maroc a permis trecerea graniței pe parcursul unei perioade-cheie de 10 ore din 30 iulie, când sosirile migranților au atins un nivel maxim.

Autoritățile spaniole nu au stabilit încă dacă acest lucru s-a datorat inacțiunii sau incapacității de a controla afluxul, a adăugat Sanchez.

Sánchez, atent cu criticile la adresa Marocului

Deși majoritatea migranților s-au întors în Maroc, aproximativ 5.000 rămân pe străzile și pe plajele din Ceuta, de pe coasta nord-africană, printre aceștia aflându-se și în jur de 1.400 de copii.

Până acum, Sánchez a avut grijă să nu critice Marocul, dar s-a plâns de declarațiile „inacceptabile” ale doi miniștri marocani cu privire la Ceuta și la cealaltă exclavă spaniolă, Melilla. Cele două orașe reprezintă singurele frontiere terestre ale UE în Africa de Nord.

Modul în care Spania a gestionat afluxul migranților a stârnit nemulțumirea unor parteneri europeni, iar Italia a reacționat impunând restricții la frontieră pentru persoanele care sosesc din Spania. Spania a reacționat cu unele măsuri în consecință.

„Ceuta nu este granița Spaniei, ci Spania la granița (Europei)”, a declarat Sánchez în fața parlamentului.

El a lăudat reacția poliției din Ceuta, care a ales să „apere viața oamenilor” în momentul afluxului, în loc să apere granița. De asemenea, a subliniat cooperarea strânsă cu autoritățile marocane în ceea ce privește returnarea a peste 90% dintre migranți.

„De ce ți-e frică de Maroc?”

Liderul opoziției spaniole, Alberto Núñez Feijóo, din Partidul Popular, nu a fost convins de explicațiile lui Sánchez.

El a făcut referire directă la protestele de miercuri seară privind Ceuta și împotriva guvernului, afirmând că persoanele care au participat doreau să „fie din nou un actor suveran al propriei politici; o națiune care își controlează destinul”.

Politicianul conservator i-a cerut lui Sánchez să demisioneze – fie pentru „incompetență”, fie pentru „complicitate” – și să convoace alegeri anticipate.

Conform calendarului politic, acestea ar trebui să aibă loc cel târziu în august 2027.

De asemenea, el nu acceptă explicațiile lui Sánchez cu privire la rolul Marocului în această criză. „De ce ți-e frică de Maroc?”, îl întreabă el pe prim-ministru.

„Numeroși actori și interese”

Premierul a vorbit despre un „episod în care converg numeroși actori și interese”, reiterând afirmația sa conform căreia falsele știri și zvonurile răspândite pe rețelele sociale au declanșat criza.

El a dat deja vina pe rețelele de traficanți și a stârnit nemulțumirea Rusiei și a Israelului pentru că a menționat rețelele sociale legate de ambele țări, alături de „o mișcare internațională de extremă dreaptă”.

El le-a spus deputaților că nu există dovezi privind implicarea unor actori statali, dar și-a reiterat acuzațiile privind conturile legate de cele două țări.