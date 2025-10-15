Sub presiunea chatboților AI tot mai performanți, sute de mii de oameni riscă să-și piardă job-ul în țara care este lider mondial la call centere

India este faimoasă pentru call-centerele sale în care lucrează peste 1,5 milioane de oameni, însă „explozia” tehnologiilor de AI poate duce la p scădere puternică a numărului de angajați din sector, mai ales că chatboții care înlocuiesc oamenii devin tot mai performanți și implementarea lor costă din ce în ce mai puțin.

Forța de muncă ieftină și competențele de limba engleză au făcut din India un fel de „back office al lumii”, o țară uriașă de unde se gestionează sarcinile de suport și operațiunile pentru companii din zeci de țări.

Însă, în ultimul timp, sistemele bazate pe AI preiau tot mai rapid centrele de asistență tehnică, relații cu clienții și gestionare a datelor, stârnind o cursă pentru adaptare, arată o analiză Reuters.

Dată fiind situația, o transformare fără precedent se petrece în țara faimoasă pentru companii precum Infosys, Wipro și Tata Consulting.

Instrumentele AI înlocuiesc în India job-urile bazate pe sarcini repetitive din call-centere și servicii pentru clienți, iar centrele de formare IT își schimbă accentul către competențe în AI, pe fondul cererii în creștere pentru acest domeniu.

O companie pe nume LimeChat susține că chatboții săi pot duce la reducerea cu 80% a numărului de oameni care lucrează în domeniul relațiilor cu clienții, pentru companiile care au într-o lună cel mult 10.000 de plângeri sau cereri din partea clienților.

Cei de la LimeChat spun că deja au automatizat 5.000 de locuri de muncă la diverși clienți care au început să le folosească chatboții de suport, În medie, chatboții gestionează 70% dintre reclamațiile clienților, dar scopul este să se ajungă la 90-95% la final de 2026, spune compania, despre clienții săi.

Un alt startup, denumit Haptik, susține cî chatboții săi pot reduce cu 30% cheltuielile pe care companiile le au cu suportul clienți.

În anii ’90 și puțin după 2000, boom-ul tehnologic indian a stimulat migrația din zonele rurale. Câteva zone unde se predau cursuri de IT își reorientează acum programele către AI. Cursurile de „data science” și de „prompt engineering” au ajuns să costă peste 1.300 de dolari, dublu față de cele de programare web.

Întreg sectorul IT din India este evaluat la aproape 300 miliarde dolari și ajunge la 7,5% din PIB, iar autoritățile susțin că inteligența artificială va crea suficiente oportunități noi de angajare, pentru a compensa pierderile de locuri de muncă ce vin din cauza automatizărilor. Mulți antreprenori se îndoiesc însă că vor putea fi create multe locuri de muncă noi.