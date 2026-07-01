Subiecte BAC 2026 Istorie. Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului

Elevii de la profilul uman și de la unele specializări vocaționale susțin miercuri, 1 iulie, proba scrisă la Istorie din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Examenul, programat inițial marți, a fost amânat cu o zi din cauza caniculei.

Subiectele la Istorie la BAC 2026 vor fi publicate oficial de Ministerul Educației, la ora 15.00, la fel și baremul de corectare, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Elevii care au susținut miercuri proba la Istorie la BAC 2026 au avut de scris, la subiectul III, un eseu despre evenimentele istorice din România în a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX.

Proba la Istorie este proba obligatorie a profilului pentru absolvenții de la profilul uman și pentru unele specializări din filiera vocațională. În aceeași zi, elevii de la profilurile real și tehnologic susțin examenul la Matematică. Examenul a început la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore.

Cum este structurată proba la Istorie la BAC 2026

Subiectul la Istorie este alcătuit din trei părți, fiecare notată cu câte 30 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

Primele două subiecte conțin texte istorice și cerințe pe baza acestora. La subiectul al III-lea, candidații trebuie să redacteze un eseu pe o temă din programa de examen.

Timpul de lucru este de trei ore și începe după distribuirea subiectelor în sălile de examen.

Ce subiecte au primit elevii la Istorie la Bacalaureatul de anul trecut

La BAC 2025, candidații au primit, la Subiectul I, două texte la prima vedere – din Diplomația, de Henry Kissinger, și Istoria Europei, de Jean Carpentier –, pe baza cărora au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La Subiectul al II-lea, elevii au analizat un fragment din Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, de Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan, iar la Subiectul al III-lea au redactat un eseu despre constituirea și evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, incluzând și prezentarea unei acțiuni desfășurate de români în perioada 1857–1859.

Reguli pentru candidați

Accesul în centrele de examen este permis pe baza unui act de identitate valabil, până cel târziu la ora 8:30. Probele încep la ora 9:00.

Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Este interzisă introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, ceasurilor inteligente, căștilor, manualelor, notițelor sau a oricăror materiale care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea din examen.

Ce urmează după proba la Istorie

Joi, 2 iulie, absolvenții vor susține proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filieră și profil, candidații pot susține examen la una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Economie, Filosofie, Psihologie sau Sociologie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 15 iulie.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Rezultate și contestații la BAC 2026