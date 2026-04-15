Subiecte de tip PISA la Evaluarea națională de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a din acest an. Când se dau examenele și care e scopul lor

La evaluările de acest tip, copilul nu trebuie să dovedească faptul că a reușit să memoreze niște date, ci că a înțeles informația și o poate folosi în contextul potrivit.

În ultimul modul al acestui an școlar, în luna mai, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a susțin evaluările naționale organizate de Ministerul Educației. Testările au loc în timpul orelor de curs, iar subiectele sunt unice la nivel național. În acest an, evaluările au două modificări importante, care schimbă nu doar modul de testare, ci și utilitatea lor practică: introducerea unor itemi inspirați din testările internaționale de tip PISA, orientați spre aplicarea cunoștințelor în situații reale, și obligativitatea elaborării planurilor individualizate de învățare pe baza rezultatelor obținute. Cu alte cuvinte, evaluarea nu mai verifică doar ce știe copilul, ci și ce face cu ceea ce știe. Iar pentru cei cu lacune, profesorii sunt obligați să găsească soluții personalizate de remediere.

Calendarul evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Conform calendarului publicat de Ministerul Educației, testele au loc după cum urmează:

Evaluarea Națională la clasa a II-a:

12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris – limba română / maternă)

13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit – limba română / maternă)

14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare pentru minorități

Evaluarea Națională la clasa a IV-a:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare

20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

21 mai 2026 – Limbă maternă

Evaluarea Națională la clasa a VI-a:

26 mai 2026 – Limbă și comunicare

27 mai 2026 – Matematică și științe

28 mai 2026 – Limbă maternă

Ce sunt aceste evaluări și ce măsoară, în mod real

Aceste evaluări nu verifică volumul de informații memorate, ci modul în care copilul folosește ceea ce a învățat la școală. Este o diferență esențială, pentru că un copil poate reproduce lecția, dar să întâmpine dificultăți atunci când trebuie să aplice informația într-un context nou.

