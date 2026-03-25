Subiecte Geografie la Simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a au susținut astăzi, 25 martie, proba la alegere de la simularea Bacalaureatului 2026, iar Geografia este una dintre disciplinele alese în special de elevii de la profil uman.

Subiectele și baremele vor fi publicate oficial la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce devin disponibile.

Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Accesul în săli a fost permis până la ora 08:30.

Geografia este susținută în special de elevii de la profil uman, mai ales de cei de la Filologie și Științe sociale. Această disciplină este aleasă frecvent și de elevii de la filiera tehnologică, dar și de unii elevi de la filiera vocațională. În general, Geografia este una dintre cele mai populare opțiuni pentru elevii de la profil uman.

La simulare se aplică aceleași reguli ca la examenul din vară: elevii nu au voie cu telefoane sau materiale ajutătoare în sala de examen.

Cum sunt structurate subiectele la Geografie la Simulare BAC 2026

Subiectele la Geografie sunt împărțite în trei părți și verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză.

Subiectul I include cerințe pe bază de hartă, unde elevii trebuie să identifice state, regiuni sau elemente geografice.

Subiectul al II-lea conține exerciții de analiză și comparație, de exemplu între diferite regiuni sau fenomene geografice.

Subiectul al III-lea presupune răspunsuri mai dezvoltate, în care elevii trebuie să explice procese geografice sau să argumenteze răspunsuri.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.