Subiecte Istorie la simulare BAC 2026. Cum se desfășoară proba

Simularea Bacalaureatului 2026 continuă marți, 24 martie, cu proba la Istorie, susținută de elevii de clasa a XII-a de la profil umanist, pentru care aceasta este proba obligatorie a profilului.

Baremul de corectare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro. HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil.

Simularea Bacalaureatului 2026 continuă astăzi cu proba la Istorie, susținută de elevii de clasa a XII-a de la profil umanist, pentru care aceasta este proba obligatorie a profilului.

Accesul în săli a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9:00. Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Ce structură au subiectele la Istorie de la simulare BAC 2026

Subiectele la Istorie de la simulare BAC 2026 au aceeași structură ca și cele de la Bacalaureat. Sunt împărțite în trei părți pentru a verifica atât cunoștințele de bază, cât și capacitatea de analiză a elevilor.

Prima parte include cerințe pe baza unui text la prima vedere, unde elevii trebuie să identifice informații și să răspundă la întrebări punctuale. La subiectul al doilea, cerințele vizează explicarea unor procese sau evenimente istorice, iar ultima parte presupune redactarea unui eseu pe o temă din programa de Bacalaureat.

Modele de subiecte la Istorie la Simulare BAC 2026

Baremul de corectare:

Calendar simulare BAC 2026

Simularea BAC 2026 continuă miercuri, 25 martie, cu proba la alegere a profilului și specializării.

La proba la alegere, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Simulările se desfășoară în perioada 23–26 martie, după următorul calendar:

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie – proba la alegere

26 martie – Limba maternă

Rezultatele vor fi publicate pe 3 aprilie 2026.

Notele nu sunt trecute automat în catalog, dar pot fi trecute la cererea elevilor și sunt folosite pentru a evalua nivelul de pregătire înainte de examenul din vară.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.