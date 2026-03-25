Subiecte la Fizică, Chimie și Informatică la simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a au susținut astăzi, 25 martie, proba la alegere de la simularea Bacalaureatului 2026, iar Fizica, Chimia și Informatica se numără printre disciplinele alese de candidații de la profil real și filiera tehnologică.

Subiectele și baremele vor fi publicate oficial la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce devin disponibile.

Proba a început la ora 09:00, iar accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 08:30. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Fizica, Chimia și Informatica sunt disciplinele la care au optat în principal elevii de la profil real, dar și unii elevi de la filiera tehnologică, în funcție de specializare.

Fizica este susținută în special de elevii de la profil real, atât de la Matematică-Informatică, cât și de la Științe ale naturii.

Chimia este aleasă în principal de elevii de la Științe ale naturii, dar și de unii elevi de la profil real sau filiera tehnologică.

Informatica este susținută în special de elevii de la Matematică-Informatică, dar și de elevii din anumite specializări tehnologice.

Subiectele și baremele de corectare pentru probele la Fizică, Chimie și Informatică vor fi publicate astăzi, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce acestea vor fi disponibile.

Cum sunt structurate subiectele la Fizică, Chimie și Informatică la Simulare BAC 2026

Subiectele diferă în funcție de disciplină, dar, în general, sunt împărțite în mai multe cerințe care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de rezolvare a problemelor.

La Fizică și Chimie, elevii au de rezolvat probleme și exerciții care pot include calcule și explicații ale unor fenomene.

La Informatică, subiectele verifică atât noțiuni teoretice, cât și capacitatea de a rezolva cerințe de tip algoritmic.

Simularea Bacalaureatului 2026 continuă joi, 26 martie, cu proba la limba și literatura maternă, susținută de elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.