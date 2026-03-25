Subiecte la Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și Filosofie la Simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a au susținut astăzi, 25 martie, proba la alegere de la simularea Bacalaureatului 2026. Logica, Psihologia, Sociologia, Economia și Filosofia se numără printre disciplinele alese de candidații de la profil uman.

Subiectele și baremele vor fi publicate oficial la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce devin disponibile.

Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Disciplinele socio-umane, precum Logica, Psihologia, Sociologia, Economia și Filosofia sunt susținute de elevii de la profil uman, în special cei de la Filologie și Științe sociale, dar pot fi alese și de unii elevi din alte filiere, în funcție de specializarea urmată.

Alegerea materiei se face conform programei de bacalaureat și opțiunii fiecărui candidat.

Cum sunt structurate subiectele la Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și Filosofie la Simulare BAC 2026

Subiectele diferă în funcție de disciplină, dar, în general, sunt împărțite în mai multe cerințe care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză.

Elevii au de rezolvat exerciții de tip grilă, cerințe de completare și întrebări care presupun explicații sau argumentări, în funcție de materia aleasă.

La simulare se aplică aceleași reguli ca la examenul din vară. Elevii nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile sau materiale ajutătoare și trebuie să respecte indicațiile profesorilor supraveghetori pe toată durata probei.

Calendar simulare BAC 2026

Simularea Bacalaureatului 2026 continuă joi, 26 martie, cu proba la limba și literatura maternă.

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.