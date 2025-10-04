Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor migranți pentru a pleca din SUA: „Acești copii sunt presați să renunțe la drepturile lor legale”

Soția unui bărbat din Ecuador, reținut de autorități, este îmbrățișată de un preot în timp ce își ține copiii în brațe, după ce soțul ei a fost arestat la New York. Deși primise o amânare a procesului pentru cererea de azil, bărbatul a fost totuși reținut de agenți federali, care continuă să aresteze imigranți ce se prezintă la termenele de judecată. Foto: Stephanie Keith / Getty Images / Profimedia

Administrația Trump intenționează să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari pentru a se întoarce voluntar în țările lor de origine, potrivit unui document intern obținut de The Guardian. Memorandumul, trimis de Departamentul american al Sănătății și Serviciilor Umane (HHS) către avocații care reprezintă copii neînsoțiți și analizat de publicație, arată că oficialii din imigrație au identificat minori migranți neînsoțiți, cu vârsta de 14 ani și peste, aflați în custodia statului, care și-au exprimat interesul de a părăsi voluntar teritoriul SUA.

Guvernul „va oferi o plată unică de sprijin pentru relocare în valoare de 2.500 de dolari” acestor copii, în schimbul plecării lor voluntare, se precizează în document. Minorii neînsoțiți proveniți din Mexic nu sunt eligibili pentru acest program.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a confirmat vineri, într-o declarație pentru The Guardian, detaliile documentului și intenția de a oferi bani copiilor pentru a se repatria voluntar.

Potrivit experților, inițiativa administrației reprezintă o abatere semnificativă de la politica tradițională a SUA privind minorii aflați în custodia autorităților de imigrație. Deși plecarea voluntară a copiilor migranți neînsoțiți a fost mereu o opțiune, aceasta necesita, în mod obișnuit, consultarea cu avocații și aprobarea unui judecător. Decizia administrației de a oferi stimulente financiare pentru ca acești copii să se expulzeze singuri este una fără precedent.

„Mesajul administrației este confuz și pare să contrazică legile și protocoalele adoptate de Congres pentru a proteja copiii de riscurile traficului repetitiv”, a declarat Shaina Aber, directoarea executivă a Acacia Center for Justice, într-un comunicat.

„Suntem îngrijorați de mesajele transmise de Departamentul pentru Securitate Internă, care sugerează că și copiii aduși cu forța în Statele Unite de către carteluri ar putea fi incluși într-un program de stimulente menit să îi determine să renunțe la drepturile lor legale prevăzute de Trafficking Victims Protection Reauthorization Act”, a adăugat ea.

„Suntem conștienți că stimulentul de 2.500 de dolari oferit copiilor în schimbul renunțării la drepturile lor legale și al acceptării plecării voluntare riscă să exploateze vulnerabilitățile lor specifice, ca minori neînsoțiți aflați în custodia guvernului”, a declarat Marion „Mickey” Donovan-Kaloust, reprezentantă a organizației Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) din Los Angeles.

„Haosul pe care această politică îl generează va devasta familii și comunități – și este concepută să îi afecteze în mod direct pe copii”

„Această politică îi presează pe copii să renunțe la drepturile lor legale și să se întoarcă la o viață marcată de frică și pericol, fără a avea parte vreodată de o audiere corectă”, a declarat Murad Awawdeh, președintele New York Immigration Coalition. „Haosul pe care această politică îl generează va devasta familii și comunități – și este concepută să îi afecteze în mod direct pe copii.”

Copiii care ajung în Statele Unite sau la graniță fără un părinte ori un tutore sunt clasificați drept minori neînsoțiți și sunt plasați în custodia Office of Refugee Resettlement (ORR), instituție aflată în subordinea Departamentului Sănătății (HHS). Aceștia sunt cazați în centre administrate de guvernul federal până la reunirea cu membri ai familiei verificați de ORR sau, în unele cazuri, cu familii adoptive – un proces reglementat prin lege federală.

De la preluarea mandatului, administrația Trump a făcut demersuri constante pentru a îndepărta copiii migranți din SUA. Printre altele, a încercat să reducă accesul minorilor la asistență juridică, prin tăierea unui program federal care oferea ajutor legal copiilor neînsoțiți.

La sfârșitul lunii august, administrația s-a pregătit să deporteze în grabă zeci de copii din Guatemala. Potrivit avocaților lor, mulți dintre acești copii aveau procese de imigrație încă în desfășurare și nu își exprimaseră dorința de a părăsi Statele Unite.

Zeci de copii au fost treziți din paturi în adăposturile unde se aflau și duși la aeroport în primele ore ale dimineții, fiind urcați în avioane, însă au fost eliberați doar după ce un judecător a blocat temporar deportările.

Și membri ai Congresului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care sunt tratați copiii migranți aflați în custodia autorităților americane. În această săptămână, un grup de congresmeni, condus de reprezentanta Delia Ramirez, a trimis o scrisoare către Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), prin care se opune eforturilor de a-i trimite înapoi în țările de origine.

Noua directivă a fost transmisă furnizorilor de servicii juridice ai ORR vineri dimineață.

Statele Unite oferă un stimulent de 1.000 de dolari pentru adulții care se „auto-deportează”

Programul de stimulente financiare prin care copiii sunt încurajați să părăsească Statele Unite seamănă cu o inițiativă similară destinată adulților, lansată anterior de guvern pentru a-i determina să se auto-deporteze. În luna mai, administrația a anunțat că va oferi un stimulent de 1.000 de dolari migranților care aleg să „se auto-deporteze” folosind o aplicație creată de autorități.

După lansarea acelui program, nu a fost clar câte persoane au participat și dacă vreuna dintre ele a primit efectiv suma promisă, a declarat Dina Francesca Haynes, directoarea executivă a Orville H. Schell Jr. Center for International Human Rights din cadrul Universității Yale. „Nu sunt sigură că acei bani au reprezentat, în realitate, un stimulent”, a spus ea.

Activiștii au avertizat, de asemenea, că minorii sunt folosiți tot mai des ca instrumente în eforturile autorităților de a identifica și deporta membrii familiilor lor.

La începutul acestui an, The Guardian a relatat că Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a început să caute copii migranți neînsoțiți în cadrul unor operațiuni desfășurate la nivel național, cu scopul de a-i deporta sau de a deschide dosare penale împotriva lor ori a adulților care îi găzduiesc.

O investigație recentă a publicației a arătat că familiile de migranți sunt amenințate cu separarea de copiii lor pentru a fi constrânse să părăsească Statele Unite.

În mai multe cazuri, autoritățile au separat forțat copiii migranți de părinți și i-au reclasificat drept „minori neînsoțiți”, aparent ca formă de represalii împotriva familiilor care au contestat ordinele de deportare sau au insistat asupra dreptului de a solicita azil.