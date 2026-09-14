Suma uriașă plătită de Lidl România ca să cumpere marfă de pe piața locală în ultimii 15 ani

Lanțul german de supermarketuri a colaborat cu peste 3.300 de furnizori din România, iar cheltuielile companiei cu aceștia au ajuns la 16,4 miliarde de euro în cei 15 ani. O medie de circa un miliard și ceva de euro pe an.

Potrivit datelor dintr-un raport al companiei, Lidl a investit direct peste 2,7 miliarde de euro în România și a generat un impact total de 19,2 miliarde de euro. În plus, compania a contribuit cu 3,9 miliarde de euro la bugetul de stat și a direcționat 16,4 miliarde de euro către furnizorii din România.

Mai mult, Lidl precizează că a avut un impact asupra pieței muncii care reprezintă susținerea a peste 679.000 de locuri de muncă cu normă întreagă timp de un an.

Cifrele companiilor Lidl în 15 ani în România

● au generat o valoare adăugată brută totală de 16,1 miliarde de euro, din care peste 70% reprezintă efecte indirecte și induse în economie;

● și-au crescut de 17 ori contribuția anuală la valoarea adăugată brută, ajungând la peste 2,5 miliarde de euro în 2025;

● au realizat investiții directe de peste 2,7 miliarde de euro, echivalentul a 3,7% din totalul investițiilor străine directe în România în perioada analizată;

● au contribuit cu 3,9 miliarde de euro la bugetul de stat (impozit pe profit, taxe, accize etc.);

● au colaborat cu peste 3.300 de furnizori din România, iar cheltuielile companiei cu aceștia au ajuns la 16,4 miliarde de euro în cei 15 ani;

● activitatea Lidl din perioada analizată a avut un impact asupra pieței muncii echivalentă cu susținerea a peste 679.000 de locuri de muncă cu normă întreagă timp de un an;

● au direcționat 48,1 milioane de euro către comunitate, prin donații.

„Privim acești 15 ani nu ca pe un simplu bilanț, ci ca pe o dovadă de forță și un reper pentru următoarea etapă. Vom continua să investim în România și să stimulăm creșterea economică a țării”, a declarat Alberto Chueca, CEO Lidl România.

Lidl are 14.000 de angajați în România, unde are deschise peste 400 de magazine și 6 centre logistice.