Șumudică a ales favoritele la titlu și a lansat un avertisment pentru FCSB: „E foarte greu”

Marius Șumudică, antrenorul echipei CFR Cluj, a oferit o analiză detaliată a cursei pentru titlul din SuperLiga.

Tehnicianul a indicat campioana en-titre Universitatea Craiova ca având prima șansă la trofeu și a evidențiat forma formațiilor Dinamo și Rapid. În schimb, s-a arătat extrem de rezervat în privința perspectivelor echipei FCSB de a recupera handicapul de puncte față de plutonul fruntaș.

Fost antrenor în Giulești, Șumudică a comentat parcursul formației pregătite de Daniel Pancu, care a revenit pe poziția a doua a clasamentului, la două puncte de liderul Dinamo, după succesul spectaculos cu 4-3 în fața rivalei Universitatea Cluj.

„Rapidul arată bine. Eu am mai spus că sunt două campionate distincte. Un campionat are sezonul regular și apoi play-off-ul. Rapidul, indiferent cu ce antrenor a fost în play-off, a avut probleme. Eu sper ca Pancu să facă lucrurile cum trebuie și în play-off și atunci au o șansă”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani consideră că lupta pentru titlu se va da în trei echipe.

„Văd Craiova în continuare favorită și îmi place foarte mult Dinamo. Dinamo este într-o schimbare teribilă, într-o schimbare de atitudine, într-o schimbare de poziționare, de tot ceea ce înseamnă jocul perpendicular pe poartă. Adică nu mai este echipa aia a lui Kopic cu pasele alea scurte, cu Gnahore, cu Cîrjan la mijloc. Nu, ei tot ce fac acum joacă perpendicular și au și o bancă foarte, foarte bună. Din punctul meu de vedere, aceste trei echipe se bat sus”.

Șumudică, sceptic în privința șanselor FCSB

Referindu-se la FCSB, campioana din urmă cu două sezoane, Șumudică este de părere că revenirea roș-albaștrilor va fi extrem de complicată, chiar și după instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

„Nu știu ce se va întâmpla cu FCSB-ul lui Reghe. Eu îl cunosc, îl știu foarte bine, l-am avut adversar, am jucat foarte multe meciuri contra lui. Este un antrenor bun, dar distanța este destul de lungă și va fi greu ca FCSB-ul să aibă un parcurs incredibil, iar toate celelalte trei echipe, care au un avans de 8-9 puncte în momentul de față, să se încurce toate. E foarte greu”.

Întrebat la final cum ar arăta campionatul dacă propria sa echipă, CFR Cluj, ar accede în play-off pentru a arbitra lupta pentru trofeu, Marius Șumudică a oferit o replică spumoasă: „Mamă! Fă-ți cruce cu limba în gură”.