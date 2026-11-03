Șumudică a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj

Marius Șumudică (55 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare din Superliga.

Antrenorul ar fi dorit de Gaziantep, formație pe care a mai condus-o în două rânduri (2019-2021 și 2023-2024). Întrebat despre interes, acesta a dezvăluit care ar fi singurul motiv pentru care ar alege să plece de la CFR în următoarea perioadă, o eventuală depunctare din cauza problemelor financiare ale clubului.

„În momentul în care echipele din Turcia au probleme și sunt în subsolul clasamentului, apare imediat și numele lui Șumudică. Asta nu poate decât să mă bucure, pentru că e greu ca antrenor român să intri în Turcia. Probabil am lăsat amprenta acolo pentru ceea ce am făcut și se discută.

Detalii nu am, dar știu că sunt o variantă. Probabil sunt pe o listă scurtă. Au avut cea mai bună clasare cu mine, au încheiat pe locul 8 în primul an. E cea mai bună clasare a lor. Apoi, am fost demis când eram pe locul 4, în urma unei declarații nefericite, pe care ei au luat-o ca un afront.

Nu am nicio clauză la CFR, am un contract până în vară, un contract pe care le-am promis că-l voi respecta și aceeași dorință am și în momentul de față. Am contract până la 30 iunie și atât. Eu acum îmi doresc să rămân la CFR până la finele contractului.

Singura problemă care m-ar face să iau în calcul despărțirea de CFR ar fi depunctarea. Dacă ar exista, nu aș mai continua o zi.

M-am chinuit să fac punctele pe care le-am făcut în condițiile în care am pierdut 19 jucători față de anul trecut și atunci, dacă va fi luată munca tuturor, din momentul acela voi pleca”, a declarat Marius Șumudică, citat de Fanatik.ro.

Șumudică a preluat-o pe CFR Cluj la jumătatea lui august. Ardelenii ocupă locul 9 cu 18 puncte după primele 14 runde.