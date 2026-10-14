Șumudică îi deschide ușa spre FCSB unui jucător de la CFR Cluj: „E ca un Rolex”

Marius Șumudică, antrenorul echipei CFR Cluj, nu s-ar opune unui eventual transfer al lui Andrei Cordea (27 de ani) la FCSB, cu condiția ca gruparea patronată de Gigi Becali să achite o sumă consistentă în schimbul jucătorului.

FCSB caută un mijlocaș dreapta, iar negocierile pentru Cordea ar putea fi accelerate de situația financiară și de procedura de insolvență în care se află CFR Cluj.

„L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri, când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Atunci, asta contează, de ce nu? Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea”, a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.ro.

Un eventual acord ar consemna a doua experiență a lui Cordea la FCSB, club pentru care a mai evoluat în intervalul 2021–2023 ca piesă importantă în angrenajul echipei. A jucat în 95 de partide, bifând 16 goluri și 13 pase decisive.

După plecarea de la FCSB, fotbalistul a evoluat în Arabia Saudită la Al Taee, revenind ulterior în competiția internă la CFR Cluj, echipă pentru care a reușit 20 de goluri și 8 asisturi în 54 de meciuri.