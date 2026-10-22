Șumudică scoate FCSB din lupta la titlu. Ce pronostic dă înainte de derby-ul roș-albaștrilor cu Rapid

Marius Șumudică, antrenorul echipei CFR Cluj, este convins că bătălia pentru trofeul de campioană în SuperLigă se va purta exclusiv între Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova.

Tehnicianul scoate FCSB din ecuația primului loc, considerând că seria de rezultate pozitive ale formațiilor de pe podium face extrem de dificilă o revenire a trupei conduse de Laurențiu Reghecampf.

„Eu am spus-o. E foarte greu ca toate trei să se împiedice și FCSB-ul să meargă șnur. E foarte greu. Deci lupta la titlu cred că se dă între cele trei din față. În momentul în care intri în play-off cu un avans de 3-4 puncte, deja e mult.

Eu cred că cele trei vor fi în play-off, cu U Cluj, cu FCSB, care se vor bate și ele la cupele europene, dar nu la campionat. Și cred că, din ceea ce am văzut campionat până acum, următoarea echipă va fi una dintre Farul sau Corvinul”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică: Rapid e favorită în derby-ul cu FCSB

Referitor la derby-ul dintre FCSB și Rapid, programat sâmbătă, de la ora 21:00, în cadrul etapei a 13-a, Marius Șumudică acordă prima șansă echipei antrenate de Daniel Pancu.

„La derby se schimbă lucrurile. Dacă arată ca la ultimele jocuri, Rapidul bate. La derby se automotivează, intervine dorința asta de victorie, e rivalitatea. Se pot schimba datele problemei, mai ales că vor juca pe Arena Națională, la FCSB, cu mai mulți fani ai gazdelor.

Acolo se schimbă situația, ca forță în teren. Dar derby-ul e derby, nu se știe niciodată. Însă, la cum arată echipele în momentul de față, Rapidul e favorită”, a concluzionat antrenorul.

Înaintea meciului de pe Arena Națională, FCSB se află pe locul 6, cu 18 puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 2, cu 27 de puncte.