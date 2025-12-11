„Sunt discuții la Inspecția Judiciară să ne potolească pe toți”. Ce spune o judecătoare aflată pe lista magistraților care s-au solidarizat cu cei din documentarul Recorder

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova / Sursă: YouTube - Judecata de Acum

Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, spune că este sigură că urmează „repercusiuni” ale Inspecției Judiciare împotriva magistraților „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiție. Ea este unul dintre cei aproape 200 de judecători și procurori care au semnat mesajul de solidarizare cu colegii lor care apar în documentarul Recorder.

Judecătoarea este și cea care a postat pe Facebook lista celor 178 de procurori și judecători care au semnat mesajul de susținere pentru procurorii și judecătorii care fac dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”. Ei spun că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, iar „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.

„Dacă ești un pic mai vocal, automat vine Inspecția la ușă”

„Ori de câte ori unul dintre noi a ieșit din decorul prestabilit, s-a trezit cu Inspecția Judiciară pe cap, inevitabil. Dacă ești un pic mai vocal, automat vine Inspecția la ușă. Eu vă pot spune în mod categoric că noi știm deja că sunt discuții la nivel de Inspecție să ne potolească pe toți”, a declarat Sorina Marinaș într-o intervenție telefonică la Euronews, conform Agerpres.

„Nu pot să vă dau date exacte ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, dar având în vedere că procedurile declanșate de Inspecția Judiciară sunt de principiu desfășurate într-un termen foarte scurt de 20 – 30 de zile, probabil vom afla foarte curând cu toții. Cred totuși că, după reacția publică a magistraturii, să întârzie un pic”, a spus Marinaș.

În opinia judecătoarei, conferința de presă convocată joi de conducerea Curții de Apel București a fost o „tentativă de a mazilire publică a anumitor magistrați care au îndrăznit să vorbească despre ce se întâmplă”.

Judecătoarea Marinaș, cercetată de Inspecția Judiciară după ce a explicat pe Facebook de ce a dat pedeapsa maximă unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția

În luna septembrie, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova a explicat, pe Facebook, de ce decis condamnarea la 30 de ani de închisoare a unui bărbat de 60 de ani trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce a încercat să își ucidă soția, pentru a doua oară.

Ea a spus că este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor,iar în motivarea condamnării atrage atenția asupra fenomenului femicidului în România și a incapacității statului de a proteja victimele.

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție”. „Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”, a scris Marinaș.

Ulterior, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în cazul ei pentru o posiblă încălcare a Codului Deontologic al magistraților.