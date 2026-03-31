„Sunt la dispoziția dvs.”: discuțiile secrete dintre ministrul maghiar de Externe și rusul Serghei Lavrov, dezvăluite de o anchetă de presă

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și omologul său maghiar Peter Szijjarto la Moscova. FOTO: Russian Foreign Ministry Press Service / AP / Profimedia

Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor UE oligarhi ruși, companii și bănci, spune o anchetă realizată de publicațiile de investigație VSquare și TheInsider. Ministrul de Externe maghiar a admis marți că a discutat cu omologul său rus, dar a minimalizat gravitatea acuzațiilor.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a admis marți că a purtat discuții cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE analizau noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei.

Declarația sa a venit după o anchetă realizată de publicațiile VSquare și TheInsider, care a arătat că Budapesta a insistat pentru ridicarea sancțiunilor impuse de UE unor oameni de afaceri ruși bogați și s-a pronunțat împotriva unor noi măsuri care ar afecta flota „din umbră” de petroliere a Rusiei.

Însă Szijjártó, care ocupă funcția de ministru de externe în guvernul prim-ministrului Viktor Orbán din 2014, a minimalizat gravitatea acuzațiilor formulate în anchetă și a susținut că telefonul său era ascultat.

Dezvăluirile apar cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, într-un moment în care sondajele de opinie sugerează că opoziția maghiară se situează în fața partidului Fidesz, al premierului Viktor Orban.

„Am spus ceva greșit?”

Ancheta VSquare și TheInsider se bazează pe transcrieri și înregistrări audio ale unor conversații dintre Szijjártó și oficiali ruși, inclusiv omologul său Serghei Lavrov.

În una dintre ocazii, în 2024, potrivit anchetei, Lavrov îi cere lui Szijjártó să ajute la scoaterea de pe lista de sancțiuni a UE a surorii oligarhului rus Alișer Usmanov, un lucru pe care șeful diplomației maghiare promite să îl facă.

„Absolut”, spune el, potrivit transcrierii publicate de VSquare, „împreună cu slovacii vom înainta o propunere pentru scoaterea ei de pe listă”.

Șapte luni mai târziu, sora lui Usmanov, Gulbahor Ismailova, a fost scoasă de pe listă.

Discuția telefonică dintre cei doi miniștri de externe, una dintre numeroasele convorbiri purtate între 2023 și 2025, scoate în evidență relația extrem de cordială dintre Szijjártó și Lavrov, scrie VSquare.

Atitudinea lui Szijjártó în timpul convorbirilor atrage și ea atenția. Când este sunat de Lavrov și informat că a fost citat de presa rusă după vizita sa la Moscova, ministrul maghiar de Externe întreabă: „Am spus ceva greșit?”.

Când încheie discuția, Szijjártó îi spune lui Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”.

Discuții despre blocarea sancțiunilor, informări despre reuniunile UE

Relația de prietenie dintre Szijjártó și Lavrov a fost dezvăluită anterior în presă. În martie 2026, Washington Post a relatat că Szijjártó a făcut schimb de informații în mod regulat, prin telefon, cu Lavrov, în pauzele negocierilor UE, aproape în timp real.

Această legătură nu a fost niciodată documentată prin înregistrări telefonice scurse în presă care să demonstreze întreaga amploare a complicității. Până acum.

Așa cum observă ancheta VSquare și TheInsider, Ismailova a fost scoasă de pe listă alături de omul de afaceri rus Viatceslav Moșe Kantor și de ministrul sportului al țării, Mihail Degtiariov.

Această mișcare a venit după ce Ungaria și Slovacia au amenințat că vor bloca prelungirea cu șase luni a sancțiunilor UE – inclusiv înghețarea activelor și interdicțiile de viză – care vizează entități și persoane fizice legate de Rusia (printre care se numără și Lavrov).

Ajutorul acordat lui Ismailova și Usmanov nu este singurul caz în care Ungaria a acționat în secret în numele Kremlinului la Bruxelles.

VSquare scrie că a obținut materiale referitoare la o conversație separată în care Szijjártó i-a raportat unui alt oficial rus de rang înalt, viceministrul Energiei Pavel Sorokin, că face tot posibilul pentru a „abroga” un pachet crucial de sancțiuni ale UE care vizează flota fantomă a Rusiei de petroliere sub pavilion fals – mijlocul prin care Moscova eludează sancțiunile occidentale în domeniul energetic.

De asemenea, spune ancheta, Szijjártó îl ținea în mod regulat la curent pe Lavrov cu detalii privind discuțiile presupuse a fi confidențiale ale diplomaților europeni.

De exemplu, în aceeași convorbire din 30 august 2024 cu Lavrov, imediat după discuția lor despre scoaterea de pe listă a lui Ismailova, Szijjártó a dezvăluit și detalii despre reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al UE la care participase cu o zi înainte.

„Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”

În declarațiile de marți, Szijjártó a explicat că s-a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „în chestiuni legate de sancțiuni”.

În același timp, el a aruncat săgeți către jurnaliștii de investigație.

„Bună treabă! Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

„De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, cauzând mai mult rău UE decât Rusiei”, a spus Szijjártó, adăugând că „Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii care sunt importante pentru securitatea noastră energetică sau pentru realizarea păcii”.

Purtătorul de cuvânt al Ungariei pentru afaceri internaționale, Zoltán Kóvacs, a declarat luni pentru Politico că contactele ministrului de externe cu Lavrov din Rusia reprezintă o practică diplomatică obișnuită și că acesta nu a făcut schimb de informații sensibile.

„De fapt, el nu discută despre acele aspecte care nu țin de ruși; ei discută despre chestiuni de politică publică care țin de Uniunea Europeană”, a spus Kóvacs. Indiferent dacă liderilor UE „le place sau nu, el… încearcă să fie intermediarul între Europa și Rusia… pentru a explica de ce se iau anumite decizii”, a adăugat el.

Discuție Kaja Kallas – Szijjártó

Pe fondul acesor dezvăluiri, șefa diplomației UE a avut o discuție cu Szijjártó.

Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a Comisiei, Anitta Hipper, a declarat că Kaja Kallas a discutat cu Szijjártó la începutul acestei săptămâni, „reiterând, încă o dată, importanța confidențialității discuțiilor cu ușile închise”.

Kallas „a subliniat, de asemenea, că deliberările interne ale Consiliului nu trebuie divulgate unor terți”, a spus ea.

Pesat în continuare cu privire la această chestiune, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, a încheiat discuția spunând: „Nu avem nimic de adăugat pe această temă pentru moment”.