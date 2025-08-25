„Sunt multe una lângă alta, trebuia una la 3 – 4 case”. Supărare într-o comună din Dolj după o investiție de 120.000 de lei a primarului

O primărie din Dolj a investit peste 25 de mii de euro în 100 de bănci pentru localnici. Băncuţele au fost cumpărate cu bani din bugetul local, în timp ce comuna nu este conectată nici la reţea de canalizare, nici la cea de apă potabilă, potrivit Antena 3 CNN.

Mai mulţi localnici l-au criticat pe edilul comunei Măceșu de Sus, în care locuiesc mai puţin de 700 de persoane.

În comuna doljeană Măceșu de Sus, strada principală a devenit o adevărată expoziție de mobilier. Primarul Ciprian Marian Nicu a plătit pentru aceste piese de mobilier aproximativ 120 de mii de lei. Practic, fiecare bucată a costat câte 1.200 de lei.

„Eu nu stau, că uite, stau pe asta, că e mai jos. Pe aia stau, dar… de-abia mă las jos, că nu pot, mă dor picioarele. Au vrut să o scoată pe asta din pământ (n.r.: banca pe care stătea) băieţii şi să o pună pe cealaltă şi nu am vrut noi să o mai scoatem”, a spus o localnică în vârstă.

O altă localnică a declarat: „Trebuia mai multă curăţenie, fără bănci. Sunt multe bănci, una lângă alta, trebuia una la 3 – 4 case… sunt prea multe una lângă alta. Şi mizeria este uriaşă”.

„Ce ne-ar mai trebui… De exemplu, fântânile sunt, într-adevăr… le-a împopoţonat frumos, dar nu e apă potabilă. Decât să fi luat bănci, mai bine săpau un alt puţ ca să fie apă potabilă. Avem apă curentă, deci, să fie apă la chiuvetă, nu! Deci, nu poţi apa din curte să o foloseşti, a povestit o altă localnică.

Televiziunea locală Oltenia 1 a realizat și ea un reportaj în Măceșu de SUs, remarcând că băncile au fost instalate înainte ca acolo să existe trotuare:

Foto: © Kristof Lauwers | Dreamstime.com